La Generalitat vuelve a adjudicar a Huawei su megacontrato de comunicaciones

La Generalitat de Cataluña ha ratificado la adjudicación del contrato para el despliegue y gestión de su red de fibra óptica, denominada XCAT, a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por la firma catalana Sirt y Connecta. La operación, que cuenta con un presupuesto de 127 millones de euros, mantiene al gigante tecnológico chino Huawei como principal proveedor de equipamiento, pese a las recomendaciones de seguridad emitidas por la Comisión Europea y las impugnaciones presentadas por Telefónica y Cellnex.