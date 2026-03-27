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La Generalitat vuelve a adjudicar a Huawei su megacontrato de comunicaciones

La Generalitat vuelve a adjudicar a Huawei su megacontrato de comunicaciones

La Generalitat de Cataluña ha ratificado la adjudicación del contrato para el despliegue y gestión de su red de fibra óptica, denominada XCAT, a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por la firma catalana Sirt y Connecta. La operación, que cuenta con un presupuesto de 127 millones de euros, mantiene al gigante tecnológico chino Huawei como principal proveedor de equipamiento, pese a las recomendaciones de seguridad emitidas por la Comisión Europea y las impugnaciones presentadas por Telefónica y Cellnex.

| etiquetas: generalitat , adjudicación , huawei , comunicación , generalitat
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4 comentarios
5 1 0 K 70 B.S.O.
cocolisto #2 cocolisto
Rompiendo el monopolio de los servidores yanquis. {0x1f600}
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javibaz #1 javibaz
Luego que el buscador no funciona. Menudas etiquetas.
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cocolisto #3 cocolisto
#1 Me he liado y corregido.????
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#4 pascuaI
Las recomendaciones de seguridad emitidas por la Comisión Europea parecen directamente las recomendaciones del gobierno de los EE. UU. diciéndonos con quién tenemos que contrar y con quién no. Espero que la Generalitat siga adelande con Huawei a pesar de la presiones que va a sufrir.
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menéame