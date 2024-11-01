La Generación Z no están gastando como las empresas necesitan según el Wall Street Journal

edición general
Las preocupaciones económicas no están afectando mucho a los planes de compras navideñas de los consumidores, con una excepción notable: los compradores de la Generación Z. Según los datos de una encuesta, los jóvenes adultos están reduciendo sus presupuestos de gasto para fin de año y gastando menos en regalos que cualquier otra generación. Esto supone un problema para los minoristas y las marcas que cuentan con la generación Z —un grupo que abarca desde adolescentes hasta jóvenes de veintitantos años. [en ingles]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entonces las empresas pagan una mierda a los jovenes, reducen su contratación, les ponen las casas imposibles y luego se quejan de que no consumen, jajaja el capitalismo está colapsando por culpa del capital jajajaj

jonolulu #2 jonolulu
Quien diría que si a los trabajadores les pagan menos, estos iban a gastar menos

Dragstat #5 Dragstat
Depende de a qué se dedique tu empresa, Ryanair o Netflix seguramente no tienen problemas. Las demás que se dediquen a las generaciones que tienen pasta hasta que tengan que cerrar. En eso hay empresas visionarias en españa que se pasaron a las plantaciones de aguacates.

manzitor #4 manzitor
Cobran poco, pagan alquileres insoportables (quien puede pagarlos)... pues de alguna forma han de sobrevivir.

#3 euacca
Pay them more!


