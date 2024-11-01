La Generación Z no están gastando como las empresas necesitan según el Wall Street Journal

Las preocupaciones económicas no están afectando mucho a los planes de compras navideñas de los consumidores, con una excepción notable: los compradores de la Generación Z. Según los datos de una encuesta, los jóvenes adultos están reduciendo sus presupuestos de gasto para fin de año y gastando menos en regalos que cualquier otra generación. Esto supone un problema para los minoristas y las marcas que cuentan con la generación Z —un grupo que abarca desde adolescentes hasta jóvenes de veintitantos años. [en ingles]