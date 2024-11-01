edición general
GeForce NOW añadirá un límite de 100 horas de juego al mes

Si los altísimos precios de PC ponían al límite a los usuarios, y plataformas en la nube como NVIDIA GeForce NOW destacaban como la opción perfecta, esta percepción se diluirá el 1 de enero. Y es que será a partir de 2026, cuando NVIDIA aplique un limite mensual de horas de juego a su servicio de juego por streaming. Lo peor de todo, es que este límite de tiempo de juego afectará a todos los usuarios independiente del coste de la suscripción que estén pagando.

joffer
Me acuerdo cuando yo jugaba a mis juegos (que eran físicamente mio) cuando quería.
HeilHynkel
#4

Esto es un paso más allá. No es que dependas de que un servidor externo te autorice pero luego juegas en local ... es que pagas por usar un servidor remoto y con sus santos cojones, ahora te dicen que te limitan el tiempo de acceso al mismo.
#5 Daniel2000
Y para los padres de familia, con una suegra, su perrita y dos peques a su cargo ...

Que solo puedo jugar 3-4 horas al mes (cansado ... por que entre las obligaciones familiares, y los dichosos críos que me liquidan a los 3 minutos).

¿ Me devuelven dinero ?
Supercinexin
Es una abominación postcapitalista más, pero en el fondo ésto le vendrá bien a mucho zampaDoritos que vive anclado al PC sin ver la luz del Sol en todo el día mientras su madre le retira los envoltorios vacíos de Pandorinos y las bolas de papel del WC usadas alrededor de su silla de gaming.
HeilHynkel
Me encanta el enfoque pensando en el usuario de las empresas modernas: si resulta que no puedo dar servicio a todos, en lugar de poner más recursos, les corto el acceso, manteniendo el precio, eso sí.

Luego nos preguntamos por qué nos comen los chinos que buscan dar productos más baratos para comerse el mercado (ojo, que no es por bondad, es porque quieren comerse el mercado y de paso al chino de al lado que hace lo mismo)
ur_quan_master
Ya no son los juegos, esto es solo un ejemplo. A nivel empresarial o gubernamental depender de servicios de suscripción de terceros es suicida.
#13 Mustela
#7 Imagínate que la VGA Paradise se desactiva justo cuando le lanzas tus mini naves a dos de mis favoritos, el avión que replega las alas o el que lanza los torpedos, el earthling cruiser. www.star-control.com/sc1/ships.php

¡Vamos, a ti te da un yuyu!
MacMagic
Vaya, comprar la 5070Ti hace unos meses fue una excelente decision xD
HeilHynkel
#8

Yo la compré el mes pasado, sin esperar al black de los cojones ... y al final ahorré unos 100 pavos respecto al mismo modelo el BF. Y veremos como se van a poner en 2026 si es que alguien consigue pillarlas.
#11 A_S
#8 #10 guardar mi Play 2 con una buena colección de juegos ha sido la mejor idea que he tenido en mucho tiempo
HeilHynkel
#11

Ahora te venden en Aliexpress unos HD con emuladores miles de juegos incluidos los de PS2 que puedes correr en tu PC.

www.youtube.com/watch?v=RMewTvAEIFU
cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. La distopía es hoy...
valandildeandunie
No es por nada, pero ya es así a día de hoy.
