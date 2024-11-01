GeForce NOW añadirá un límite de 100 horas de juego al mes

Si los altísimos precios de PC ponían al límite a los usuarios, y plataformas en la nube como NVIDIA GeForce NOW destacaban como la opción perfecta, esta percepción se diluirá el 1 de enero. Y es que será a partir de 2026, cuando NVIDIA aplique un limite mensual de horas de juego a su servicio de juego por streaming. Lo peor de todo, es que este límite de tiempo de juego afectará a todos los usuarios independiente del coste de la suscripción que estén pagando.