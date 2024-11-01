GeForce NOW añadirá un límite de 100 horas de juego al mes

Si los altísimos precios de PC ponían al límite a los usuarios, y plataformas en la nube como NVIDIA GeForce NOW destacaban como la opción perfecta, esta percepción se diluirá el 1 de enero. Y es que será a partir de 2026, cuando NVIDIA aplique un limite mensual de horas de juego a su servicio de juego por streaming. Lo peor de todo, es que este límite de tiempo de juego afectará a todos los usuarios independiente del coste de la suscripción que estén pagando.
Esto es un paso más allá. No es que dependas de que un servidor externo te autorice pero luego juegas en local ... es que pagas por usar un servidor remoto y con sus santos cojones, ahora te dicen que te limitan el tiempo de acceso al mismo.
Que solo puedo jugar 3-4 horas al mes (cansado ... por que entre las obligaciones familiares, y los dichosos críos que me liquidan a los 3 minutos).
¿ Me devuelven dinero ?
Luego nos preguntamos por qué nos comen los chinos que buscan dar productos más baratos para comerse el mercado (ojo, que no es por bondad, es porque quieren comerse el mercado y de paso al chino de al lado que hace lo mismo)
¡Vamos, a ti te da un yuyu!
Yo la compré el mes pasado, sin esperar al black de los cojones ... y al final ahorré unos 100 pavos respecto al mismo modelo el BF. Y veremos como se van a poner en 2026 si es que alguien consigue pillarlas.
Ahora te venden en Aliexpress unos HD con emuladores miles de juegos incluidos los de PS2 que puedes correr en tu PC.
