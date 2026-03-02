El gas en Europa sube hasta un 45% tras la paralización del GNL de Qatar

El precio del gas natural en Europa subió con fuerza el lunes después de que el agravamiento del conflicto en Oriente Medio llevara a Catar a detener la producción de GNL en la mayor planta del mundo. El precio de referencia del gas en Europa, negociado en la plataforma holandesa TTF, llegó a subir hasta un 45%, hasta rondar los 46€ por megavatio hora a primera hora de la tarde. Los precios del gas natural en el Reino Unido también se dispararon, con el índice de referencia NBP avanzando con fuerza en paralelo a los mercados del continente.