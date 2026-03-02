edición general
El gas en Europa sube hasta un 45% tras la paralización del GNL de Qatar

El precio del gas natural en Europa subió con fuerza el lunes después de que el agravamiento del conflicto en Oriente Medio llevara a Catar a detener la producción de GNL en la mayor planta del mundo. El precio de referencia del gas en Europa, negociado en la plataforma holandesa TTF, llegó a subir hasta un 45%, hasta rondar los 46€ por megavatio hora a primera hora de la tarde. Los precios del gas natural en el Reino Unido también se dispararon, con el índice de referencia NBP avanzando con fuerza en paralelo a los mercados del continente.

HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Mira que si tuvieramos un tubo que nos trajera gas por otro sitio .. por el Báltico por ejemplo, la pasta que nos ibamos a ahorrar.

Pero claro, habrá que pagarselo más caro al amigo americano que se sacrifica para vendernoslo.
manbobi #7 manbobi
#3 O algún amigo que nos lo trajera en barco aunque sea un poquito más caro.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Bueno unos vuelan el NordStream 2 y los mimos la montan en Iran. Un plan cojonudo para Europa. Y encima van U.K y Francia a lamerles el escroto. Poco nos pasa...
Falk #10 Falk
#4 no tiene sentido q este tipo de intervenciones militares, que nos afectan a todos, no se tengan q aprobar en algún comité europeo.
cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#10 Es que encima se han pasado la ONU por el arco del triunfo y muchos líderes Europeos encima ponen el culo.

Tenemos al enemigo en casa. Que rabia da ver esto y como los valores morales saltan por los aires de manera tan evidente y con tan poca vergüenza.
mecheroconluz #15 mecheroconluz
#12 La ONU nunca ha servido para nada.
#17 omega7767
#10 democracia lo llaman
#13 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 #4 Pues mira, el 11 de diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión y 3 meses antes de que Rusia lo cerrará estaba a 136,36.
3 veces más caro de lo que está ahora.
tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
#_3 Como siempre ignorando para que no se le pueda responder a sus mentiras

#8 Es que no recuerdan las jugadas que hizo Putin con el gas el año antes de la invasión.  media
AntiTankie #2 AntiTankie
El invierno ya está llegando a su fin y la demanda también disminuirá.
Spirito #9 Spirito
#2 Miles de fábricas necesitan el gas para su industria, sea la fecha que sea.
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#9 Cada uno se consuela como quiere, y si pone por delante los intereses norteamericanos antes que los europeos, normal que busque alguna excusa.
AntiTankie #14 AntiTankie
#9 Noruega es el principal proveedor de gas natural a la UE, aportando más del 30% de las importaciones a partir de 2025, y entre sus principales proveedores también se incluyen Estados Unidos (GNL), Argelia, el Reino Unido y Azerbaiyán.Las empresas clave que impulsan la oferta incluyenEquinor, Engie, Eni y Gazprom Las importaciones europeas totales se equilibran entre el gas por gasoducto y el creciente gas natural licuado (GNL).
eldet #8 eldet
si, por ese mismo tubo que resulta que nunca funcionaba y te cortaban durante meses por "mantenimiento". Y luego por tiempo indefinido porque fallaba la pieza 3454332
JanSmite #5 JanSmite
Gracias, Trump… :-P
RoterHahn #16 RoterHahn
Yo lo que se es que en alemania, las reservas para el invierno no estan a tope hasta octubre.
Heni #1 Heni
Aquí para seguirlo en tiempo real:
es.investing.com/commodities/dutch-ttf-gas-c1-futures
#6 Pivorexico
Suerte que en España sera culpa del Perro
