edición general
9 meneos
14 clics
García-Castellón se declara víctima de la “mayor operación de Estado” por haber investigado a Puigdemont

García-Castellón se declara víctima de la “mayor operación de Estado” por haber investigado a Puigdemont

Manuel García-Castellón es el juez que instigó la cruzada contra Carles Puigdemont investigándolo por terrorismo por el Tsunami Democràtic. Su imputación se conoció justo cuando el PSOE y Junts encarrilaban la recta final de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Y, durante la tramitación de la ley de amnistía, el magistrado utilizó la instrucción para intentar torpedear la aprobación de la norma del olvido penal o, al menos, excluir de ella al líder de Junts.

| etiquetas: garcía-castellón , víctima , operación de estado , puigdemont
9 0 0 K 119 actualidad
10 comentarios
9 0 0 K 119 actualidad
Comentarios destacados:      
jonolulu #3 jonolulu
Qué le habrá prometido la gente de "el que pueda hacer que haga"
5 K 69
#8 concentrado
#3 Una puerta (giratoria) para complementar su jubilación.
0 K 19
xyria #6 xyria
#1 Hay que tener cuajo para hablar de operación de Estado.
3 K 48
#7 candonga1
#6 Huevazos como zepelines.
0 K 16
#4 casicasi
Ese es el que archivaba una causa contra podemos el mismo día que abría otra?
4 K 51
Thornton #2 Thornton
¡Pobre! :'( :'( :'(

:troll:
2 K 42
FlautaDeCaña #9 FlautaDeCaña
Cansa lo de hacerte la víctima cuando te pillan
1 K 18
eldeloli #5 eldeloli
Se merece un monumento al mérito de los caídos por España.
1 K 12
tricionide #10 tricionide
este es peor que el peinado
0 K 7

menéame