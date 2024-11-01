García-Castellón se declara víctima de la “mayor operación de Estado” por haber investigado a Puigdemont

Manuel García-Castellón es el juez que instigó la cruzada contra Carles Puigdemont investigándolo por terrorismo por el Tsunami Democràtic. Su imputación se conoció justo cuando el PSOE y Junts encarrilaban la recta final de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Y, durante la tramitación de la ley de amnistía, el magistrado utilizó la instrucción para intentar torpedear la aprobación de la norma del olvido penal o, al menos, excluir de ella al líder de Junts.