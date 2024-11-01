Garamendi se erige en el nuevo ariete de la derecha en la ofensiva contra el Gobierno

Las críticas de los empresarios han sido casi habituales desde que arrancó la legislatura, pero se han intensificado en los últimos tiempos. Garamendi se posicionó en contra de la negativa del Ejecutivo a subir hasta el 5% el gasto en Defensa y trasladó su "profunda preocupación" ante el decreto de alquileres. "No a la guerra y no a usted", le espetó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso. "Le gusta la guerra porque le permite tapar sus corrupciones", vaticinó desde la misma tribuna Santiago Abascal.