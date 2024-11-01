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Garamendi se erige en el nuevo ariete de la derecha en la ofensiva contra el Gobierno

Garamendi se erige en el nuevo ariete de la derecha en la ofensiva contra el Gobierno

Las críticas de los empresarios han sido casi habituales desde que arrancó la legislatura, pero se han intensificado en los últimos tiempos. Garamendi se posicionó en contra de la negativa del Ejecutivo a subir hasta el 5% el gasto en Defensa y trasladó su "profunda preocupación" ante el decreto de alquileres. "No a la guerra y no a usted", le espetó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso. "Le gusta la guerra porque le permite tapar sus corrupciones", vaticinó desde la misma tribuna Santiago Abascal.

| etiquetas: garamendi , presidente , ceoe , ariete , derecha
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Que los fachapobres compartan interés con este sujeto a la hora de elegir gobierno mientras se quejan de que "nadie defiende a los trabajadores" lo dice todo.
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javibaz #2 javibaz
Garamendi se posicionó en contra de la negativa del Ejecutivo a subir hasta el 5% el gasto en Defensa.
Se le puede ofrecer subirlo en detrimento de las subvenciones a las empresas.
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karaskos #4 karaskos
Menudo asco que destila el personaje este...
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#6 unocualquierax *
#4
Que lo pongan de sustituto de Feijoo, así nos reíremos más.
Menudo trío de cerebros : Feijoo, Ayuso y este tío.
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karaskos #9 karaskos *
#6 Lo que pasa es que este tipo es la cara y la lengua visible de la piara empresarial de este país, pero habría que ver a los demás derechuzos :-S
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
"No a la guerra y no a usted"
Alberto Núñez Feijóo

Menudo titán de la palabra, genio entre los genios, figura clave del parlamentarismo español del siglo XXI; que ganas de que alguien tan avispado, inteligente y mordaz llegue a ser nuestro presidente.
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obmultimedia #1 obmultimedia
0 sorpresas
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
Los lideres de la CEOE gritan mucho hasta que acaban delante de un juez como Díaz Ferrán.
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#8 Otrebla8002
No puedo entender que la bolsa esté en máximos históricos, beneficios récord de empresas y el representante de los empresarios no pare de quejarse y posicionarse políticamente.
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#3 Maikimaik
Ganará la derecha seguramente en las próximas, pero cuando todo haya pasado, que a nadie se le olvide que éste era el nivel, quizá el mejor nivel de su argumentario.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#3 No estoy seguro de que la derecha vaya a ganar en las próximas elecciones.
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obmultimedia #12 obmultimedia
#7 Tanto el PSOE como el PP son partidos de derechas.
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menéame