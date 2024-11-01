Garamendi se erige en el nuevo ariete de la derecha en la ofensiva contra el Gobierno

Las críticas de los empresarios han sido casi habituales desde que arrancó la legislatura, pero se han intensificado en los últimos tiempos. Garamendi se posicionó en contra de la negativa del Ejecutivo a subir hasta el 5% el gasto en Defensa y trasladó su "profunda preocupación" ante el decreto de alquileres. "No a la guerra y no a usted", le espetó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso. "Le gusta la guerra porque le permite tapar sus corrupciones", vaticinó desde la misma tribuna Santiago Abascal.
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Se le puede ofrecer subirlo en detrimento de las subvenciones a las empresas.
Que lo pongan de sustituto de Feijoo, así nos reíremos más.
Menudo trío de cerebros : Feijoo, Ayuso y este tío.
Alberto Núñez Feijóo
Menudo titán de la palabra, genio entre los genios, figura clave del parlamentarismo español del siglo XXI; que ganas de que alguien tan avispado, inteligente y mordaz llegue a ser nuestro presidente.