Un ganador del Premio Nobel afirma que, debido al riesgo nuclear, solo nos quedan 35 años de vida en la Tierra [ENG]

El físico David Gross, ganador del Premio Nobel, advirtió de que a la humanidad solo le quedarían 35 años de vida en la Tierra debido a los crecientes riesgos de una guerra nuclear. Cuando Live Science le preguntó cómo cree que avanzará la investigación en física teórica dentro de 50 años, respondió: «Actualmente, dedico parte de mi tiempo a intentar decirle a la gente… que las posibilidades de que viváis 50 años [más] son muy escasas».