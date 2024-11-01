Un ganador del Premio Nobel afirma que, debido al riesgo nuclear, solo nos quedan 35 años de vida en la Tierra [ENG]

El físico David Gross, ganador del Premio Nobel, advirtió de que a la humanidad solo le quedarían 35 años de vida en la Tierra debido a los crecientes riesgos de una guerra nuclear. Cuando Live Science le preguntó cómo cree que avanzará la investigación en física teórica dentro de 50 años, respondió: «Actualmente, dedico parte de mi tiempo a intentar decirle a la gente… que las posibilidades de que viváis 50 años [más] son muy escasas».
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Explicó que se trataba de una «estimación aproximada» basada en la probabilidad anual de un conflicto nuclear.
«Incluso tras el fin de la Guerra Fría, [cuando] contábamos con tratados de control de armas estratégicas —todos ellos desaparecidos hoy en día—, se estimaba que había un 1 % de probabilidades de que se produjera una guerra nuclear [cada año]. La situación ha empeorado mucho en los últimos 30 años, como se puede comprobar cada vez que se lee el… » ver todo el comentario
La guerra fría terminó en 1991. Justo este año pasan esos 35. Ya debería haber ocurrido esa guerra nuclear.
Si alguien se anima a imprimir la wikipedia en láminas de acero , estamos a tiempo.