edición general
12 meneos
38 clics
Un ganador del Premio Nobel afirma que, debido al riesgo nuclear, solo nos quedan 35 años de vida en la Tierra [ENG]

Un ganador del Premio Nobel afirma que, debido al riesgo nuclear, solo nos quedan 35 años de vida en la Tierra [ENG]

El físico David Gross, ganador del Premio Nobel, advirtió de que a la humanidad solo le quedarían 35 años de vida en la Tierra debido a los crecientes riesgos de una guerra nuclear. Cuando Live Science le preguntó cómo cree que avanzará la investigación en física teórica dentro de 50 años, respondió: «Actualmente, dedico parte de mi tiempo a intentar decirle a la gente… que las posibilidades de que viváis 50 años [más] son muy escasas».

| etiquetas: físico , david gross , premio nobel , guerra nuclear
10 2 0 K 126 actualidad
18 comentarios
10 2 0 K 126 actualidad
geralt_ #1 geralt_ *
Traducción de parte del artículo:

Explicó que se trataba de una «estimación aproximada» basada en la probabilidad anual de un conflicto nuclear.

«Incluso tras el fin de la Guerra Fría, [cuando] contábamos con tratados de control de armas estratégicas —todos ellos desaparecidos hoy en día—, se estimaba que había un 1 % de probabilidades de que se produjera una guerra nuclear [cada año]. La situación ha empeorado mucho en los últimos 30 años, como se puede comprobar cada vez que se lee el…   » ver todo el comentario
2 K 40
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Todos temiendo al loco norcoreano y ahora le van a pasar el genocida sionista o TACO.
2 K 38
#6 Tensk
Hay tiempo de comer...
2 K 37
#2 fremen11
La mayoría de los que le hemos dado ya la vuelta al jamón, seguro que no......
2 K 35
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#2 Bueno, Si lo miras de otra forma, lo que es de tierra nos vamos a jartar.
0 K 12
#16 fremen11
#12 Que nos sea leve....
0 K 10
fofito #5 fofito
Me sobran 5.
1 K 27
Pablosky #8 Pablosky
#5 pues mira, ahora que lo dices, si realmente son 35 vamos muy bien… algunos :troll:
0 K 13
Spirito #10 Spirito
#8 Yo firmaba ahora mismo. :troll:
0 K 9
Asimismov #15 Asimismov
#9 cachos, iba a ceder mi cuerpo a la ciencia, aunque al paso que vamos mejor que me incineren que al menos serviré de abono.
0 K 13
Asimismov #3 Asimismov *
Yo en mi álbum de fotos ya he puesto mis radiografías para que en 35 años alguien pueda identificarme.
:tinfoil:
0 K 13
Spirito #9 Spirito
#3 En cuanto sepan que eres meneante con karma superior a diez te incinerarán. :troll:
0 K 9
#11 Onaj
Even after the Cold War ended, [when] we had strategic arms control treaties, all of which have disappeared, there were estimates there was a 1 percent chance of nuclear war [every year].

La guerra fría terminó en 1991. Justo este año pasan esos 35. Ya debería haber ocurrido esa guerra nuclear.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
El reloj del juicio final está a 85 segundos de la medianoche
0 K 10
LoboAsustado #18 LoboAsustado
yo voy a arriesgar mas , y digo que sera en 36-37 años, por no usar decimales. Pero no sera el fin de la especie humana , solo de todas las civilizaciones actuales superiores a la edad de piedra.
Si alguien se anima a imprimir la wikipedia en láminas de acero , estamos a tiempo.
0 K 9
#13 Eukherio
En mi caso tampoco me acojona demasiado. A los 74 igual ni ganas de paja quedan.
0 K 8
dark_soul #14 dark_soul
Da tiempo para comer y en mi caso jubilarme
0 K 7
#17 Martillo_de_Herejes
Pero si con bombas convencionales ya se puede arrasar un país, ¿para qué coño van a arriesgarse a usar nucleares?
0 K 7

menéame