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Ganaderos advierten: "En España está entrando leche 9 céntimos más barata por litro de Francia y Portugal; está por debajo del precio acordado"

Ganaderos advierten: "En España está entrando leche 9 céntimos más barata por litro de Francia y Portugal; está por debajo del precio acordado"

Según denuncian las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, se está produciendo una generalización de contratos de precios firmados con descuentos de hasta 9 céntimos por litro. Esta situación se debe, principalmente, a la entrada de leche procedente de Francia y Portugal a precios de derribo, lo que presiona a la baja las cotizaciones en España. Como respuesta, las asociaciones de ganaderos han anunciado que entregarán a la administración un listado de empresas de transporte que traen leche del extranjero para que se amplíen las inspecc...

| etiquetas: contrato , precio de la leche , ganadero , asaja , coag , upa , importación
7 2 0 K 113 AgroInfo
10 comentarios
7 2 0 K 113 AgroInfo
Andreham #1 Andreham
Que no adviertan, que lo denuncien con pruebas.

Según dicen, las hay, así que al lío.
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Ainhoa_96 #5 Ainhoa_96 *
#1 Estoy de acuerdo.

Pero lo curioso es que tanto los productores domésticos españoles como los comunitarios están recibiendo la PAC :-> como entre leche de países extracomunitarios les revientan el precio.

Hace años impartí una asignatura sobre Políticas de la UE, y el tema de la PAC fue realmente conflictivo. La PAC en sus inicios se llevaba casi un 80% del presupuesto de la entonces CEE y su tendencia ha sido decreciente, aunque actualmente aún se lleva un significativo ~30% del presupuesto UE.

¿Qué importancia tiene y cuánto cuesta la independencia alimenticia? Tema peliagudo.
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torkato #9 torkato
También habría que mirar porque es posible producir en Francia leche mas barata siendo un país con un nivel de vida y sueldos mas altos.

Desde la barra de bar, igual en España se está haciendo algo mal para reducir costes de producción.
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#2 mstk
"precio acordado"? han montado un cartel o se han vuelto comunistas?
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EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica *
#2 Supongo que no estás muy enterado pero de hecho se le llama popularmente "cartel de la leche" a la mafia que se han montado unas cuantas grandes lecheras:
www.campogalego.es/cual-es-la-situacion-judicial-del-cartel-de-la-lech
www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2025/09/16/cartel-leche-impulso-
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josde #10 josde *
#2 Se les ha caído la careta mafiosa, tienen un precio acordado entre ellos para comprarla, son como les paso a las gasolineras
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#3 Pixmac *
Menos seguro que les pagan, que ya he notado la bajada de precios. Sin fijarme (lo ví en el tique tras pasar por caja), esta mañana me cobraron la leche de siempre 4 céntimos más barata que hasta ahora.
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#4 Zamarro *
¿Entonces ahora no nos gusta el libre mercado y queremos cumplir los limites de precios pactados?
¿No era que el mercado se regula solo y tal? Estas asociaciones se ponen en contra de controlar o limitar precios, pero cuando les toca a ellos el bolsillo, van corriendo a pedir que se limiten los precios.
Hipocresia nivel pulserita.
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#6 Pixmac
#4 Tampoco interesa que cierren las ganaderías. Sin ganaderías españolas quedaríamos en manos de otros países, igual que en tantas otras cosas, y no es algo bueno. Hay que dejar un cierto margen para que el trabajo (tanto de agricultores como de ganaderos) en el campo siga interesando. Los agricultores y ganaderos apenas ganan en comparación con intermediarios y tiendas pero se llevan la mayor parte de la bajada de ingresos cuando sucede algo que afecta al precio final del producto.
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EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Lo has entendido al revés. Quien fija los precios es el cártel de la leche (la industria), de hecho los acaban de bajar incluso más.
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menéame