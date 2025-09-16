Ganaderos advierten: "En España está entrando leche 9 céntimos más barata por litro de Francia y Portugal; está por debajo del precio acordado"

Según denuncian las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, se está produciendo una generalización de contratos de precios firmados con descuentos de hasta 9 céntimos por litro. Esta situación se debe, principalmente, a la entrada de leche procedente de Francia y Portugal a precios de derribo, lo que presiona a la baja las cotizaciones en España. Como respuesta, las asociaciones de ganaderos han anunciado que entregarán a la administración un listado de empresas de transporte que traen leche del extranjero para que se amplíen las inspecc...
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Según dicen, las hay, así que al lío.
Pero lo curioso es que tanto los productores domésticos españoles como los comunitarios están recibiendo la PAC como entre leche de países extracomunitarios les revientan el precio.
Hace años impartí una asignatura sobre Políticas de la UE, y el tema de la PAC fue realmente conflictivo. La PAC en sus inicios se llevaba casi un 80% del presupuesto de la entonces CEE y su tendencia ha sido decreciente, aunque actualmente aún se lleva un significativo ~30% del presupuesto UE.
¿Qué importancia tiene y cuánto cuesta la independencia alimenticia? Tema peliagudo.
Desde la barra de bar, igual en España se está haciendo algo mal para reducir costes de producción.
www.campogalego.es/cual-es-la-situacion-judicial-del-cartel-de-la-lech
www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2025/09/16/cartel-leche-impulso-
¿No era que el mercado se regula solo y tal? Estas asociaciones se ponen en contra de controlar o limitar precios, pero cuando les toca a ellos el bolsillo, van corriendo a pedir que se limiten los precios.
Hipocresia nivel pulserita.