Ganaderos advierten: "En España está entrando leche 9 céntimos más barata por litro de Francia y Portugal; está por debajo del precio acordado"

Según denuncian las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, se está produciendo una generalización de contratos de precios firmados con descuentos de hasta 9 céntimos por litro. Esta situación se debe, principalmente, a la entrada de leche procedente de Francia y Portugal a precios de derribo, lo que presiona a la baja las cotizaciones en España. Como respuesta, las asociaciones de ganaderos han anunciado que entregarán a la administración un listado de empresas de transporte que traen leche del extranjero para que se amplíen las inspecc...