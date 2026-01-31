edición general
2 meneos
3 clics
Gallegos en Venezuela, un mes después de la caída de Maduro: «Mijo, aquí todo sigue igual»

Gallegos en Venezuela, un mes después de la caída de Maduro: «Mijo, aquí todo sigue igual»

Emigrantes y descendientes aseguran que el ciudadano común no ha percibido ningún cambio en su día a día desde el ataque que Estados Unidos llevó a cabo en el país caribeño el pasado 3 de enero

| etiquetas: venezuela , eeuu , trump , maduro
2 0 0 K 33 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 33 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Con toda lógica. Siguen mandando los mismos, rindiendo pleitesía a Trump, para mantener sus prebendas. Lo mismo que si Trump hubiese colocado a la oposición, pero con menos lío. Aquí ha estado listo el cabrón.

Y el monederismo podemita vendiendo motos.
0 K 16

menéame