2
meneos
3
clics
Gallegos en Venezuela, un mes después de la caída de Maduro: «Mijo, aquí todo sigue igual»
Emigrantes y descendientes aseguran que el ciudadano común no ha percibido ningún cambio en su día a día desde el ataque que Estados Unidos llevó a cabo en el país caribeño el pasado 3 de enero
|
etiquetas
:
venezuela
,
eeuu
,
trump
,
maduro
2
0
0
K
33
actualidad
1 comentarios
2
0
0
K
33
actualidad
#1
Pertinax
*
Con toda lógica. Siguen mandando los mismos, rindiendo pleitesía a Trump, para mantener sus prebendas. Lo mismo que si Trump hubiese colocado a la oposición, pero con menos lío. Aquí ha estado listo el cabrón.
Y el monederismo podemita vendiendo motos.
0
K
16
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
