Galicia: la reconversión del campo acaba con el 90% de la mano de obra en 40 años

En los años 80, a las puertas de la entrada de España en la Unión Europea, más del 40% de la ocupación en Galicia se concentraba en el campo, un nivel tan anormalmente alto que abrió un debate sobre el exceso de peso de la agricultura en la economía y su necesaria reducción. El mensaje caló en una sociedad que empezó a desprestigiar al sector primario, al tiempo que la UE aplicaba ajustes. Hoy, cuatro décadas después, son esas mismas autoridades la que lanzan un SOS en busca de gente para la agricultura y la ganadería.