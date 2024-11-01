Galán (Iberdrola) pedirá extender la vida de todas las nucleares incluso hasta los 80 años

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado que va a pedir la ampliación de la vida útil no solo para la planta cacereña de Almaraz, sino para otras centrales nucleares en el futuro, ya que ha considerado que "la mayor parte de ellas pueden llegar hasta los 60, e incluso 80 años". En el capítulo regulatorio, cargó contra la pretensión del Gobierno italiano de sacar el CO2 de la factura eléctrica, ya que "cualquier intervención en el mercado no servirá para atraer las inversiones que se precisan para poder satisfacer las necesidades
| etiquetas: iberdrola , vida útil , nucleares
La de Chernobyl más que obsoleta es que era mala, ese modelo no lo quisieron instalar ni los países del este.
Pero el problema fue intentar hacer un experimento prohibido en el resto del mundo y el no tener un CSN que supervisará las centrales y sus prácticas.
Pues lo mismo ... si tanto defiendes alargar la vida de las centrales nucleares ... ¿por que no llevas a tu familia (mujer, hijos, yernos, nietos) a vivir junto a las mismas durante esos 80 años?
Lo que primero ocurra.