edición general
Galán (Iberdrola) pedirá extender la vida de todas las nucleares incluso hasta los 80 años

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado que va a pedir la ampliación de la vida útil no solo para la planta cacereña de Almaraz, sino para otras centrales nucleares en el futuro, ya que ha considerado que "la mayor parte de ellas pueden llegar hasta los 60, e incluso 80 años". En el capítulo regulatorio, cargó contra la pretensión del Gobierno italiano de sacar el CO2 de la factura eléctrica, ya que "cualquier intervención en el mercado no servirá para atraer las inversiones que se precisan para poder satisfacer las necesidades

8 comentarios
Brill #3 Brill
¿Qué es lo peor que podría pasar?

XtrMnIO #2 XtrMnIO
Hasta que tengamos un Chernobyl por usar tecnologías obsoletas.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 No son obsoletas y te lo confirma el CSN.

La de Chernobyl más que obsoleta es que era mala, ese modelo no lo quisieron instalar ni los países del este.

Pero el problema fue intentar hacer un experimento prohibido en el resto del mundo y el no tener un CSN que supervisará las centrales y sus prácticas.
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero
¿ Los fascistas no dicen eso de "si tanto quieres a los inmigrantes ilegales, llévatelos a tu casa".?

Pues lo mismo ... si tanto defiendes alargar la vida de las centrales nucleares ... ¿por que no llevas a tu familia (mujer, hijos, yernos, nietos) a vivir junto a las mismas durante esos 80 años?
#6 tierramar
Espero que Europa no lo permita! En ese tiempo habría accidentes graves, que dejarían regiones enteras inhabitables, comida y agua contaminadas; y forzarían al Estado hacerse cargo de las centrales, de modo que las empresas se ahorran el coste del desmantelamiento de las centrales; es lo que pretenden
Asimismov #7 Asimismov
Prolongar la vida de las centrales nucleares 80 años o hasta que exploten.
Lo que primero ocurra.
sxentinel #8 sxentinel
Y vuelven a marear la perdiz? Pero si luego son los primeros que no quieren invertir el dinero necesario para esa extensión.
