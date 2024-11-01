edición general
Italia pide suspender el mercado de carbono de la UE y los precios del CO2 se desmoronan

Tras conocerse la noticia, los precios de los derechos de emisión de carbono se desmoronan un 4,6% hasta los 69,25 euros la tonelada. Esta es la cifra que tienen que pagar las empresas para poder emitir esta contaminación. Una medida polémica dentro de la UE y que se va a revisar próximamente con cada vez más estados como Alemania o Polonia pidiendo medidas de protección para la industria frente a este mercado.

#1 DatosOMientes
Acostumbrado como estoy al mercado cripto, un 4.6% es otro día más en la oficina :troll:
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Tienes que leer hasta el final:
la Comisión Europea se ha mostrado abierta a la posibilidad, algo que ya ha provocado un gran descalabro en los precios en los últimos meses pasando de unos 90 € la tonelada antes de 2026 al entorno actual de 70 €. Sin embargo, la petición de Italia muestra una fase más en todo este proceso.

Es más de un 20% de bajada en dos meses, cuando había subido de 40 a 90 y sin esas medidas seguiría subiendo, que es para lo que se crearon
