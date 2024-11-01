Italia pide suspender el mercado de carbono de la UE y los precios del CO2 se desmoronan

Tras conocerse la noticia, los precios de los derechos de emisión de carbono se desmoronan un 4,6% hasta los 69,25 euros la tonelada. Esta es la cifra que tienen que pagar las empresas para poder emitir esta contaminación. Una medida polémica dentro de la UE y que se va a revisar próximamente con cada vez más estados como Alemania o Polonia pidiendo medidas de protección para la industria frente a este mercado.