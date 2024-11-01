edición general
Gabriel Rufián, sabor de barrio para una izquierda sin muchas más salidas

Gabriel Rufián, sabor de barrio para una izquierda sin muchas más salidas

El diputado de Esquerra ha visto un hueco claro por el que postular su liderazgo para la izquierda. Su perfil bajo en lo ideológico y su alta capacidad de comunicación lo sitúan como una oferta seductora para un tipo de público determinado.

ElMichi #1 ElMichi
Un tío que quiere irse de España quiere liderar una opción para España. Ver para creer.
10 K 105
Sinfonico #3 Sinfonico
#1 Mejor opción son los que llevan más de 1000 casos de corrupción, esos son los buenos
4 K 59
txillo #14 txillo *
#3 Bueno, yo también creo que se puede querer más autonomía o autogobierno y desear que le vaya bien a la clase trabajadora de otros territorios como Euskal Herria, Catalunya, Andalucía, Galicia, etc. Y también creo que para que nos vaya bien a todos, es necesaria una descentralización de ese cáncer llamado Madrid.
0 K 11
#4 MenéameParaLosFascistas
#1 Hasta los independentistas tienen más sentido patriótico que el facha medio cubierto de banderillas.
3 K 48
#6 SpeakerBR
#1 Pues si, pero puede decir: "He cambiado de opinión."
1 K 17
#7 Mesopotámico
#1 La España majara
1 K 20
toshiro #8 toshiro
#1 Y aún así, es mejor opción que cualquiera de los chalados de la derecha y la mayoría de la izquierda. Ese es el panorama.
2 K 35
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#1 Coño si hasta la izquierda veta a una tipas en minifalda pero protege a las que quieren llevar un burka. Cosas veredes amigo Sancho.
1 K 23
angelitoMagno #11 angelitoMagno *
#1 Lo mismo es que ya no quiere irse de España. Ni que le echen.
0 K 17
Iruñakis #13 Iruñakis *
#1 los que van de españoles sin embargo son los mayores traidores, ya ves qué oxímoron. Este al menos no va d español y hace más por ti y por unir España que los que avisan de que se rompe rompiéndola.
0 K 7
Juanjolo #10 Juanjolo *
Rufián reinventándose, el que iba a irse a los 8 meses nada más conseguir la independencia para Cataluña, ve que aquello se le queda pequeño y se le acaba el chollazo que tiene en el congreso de España, viviendo en Madrid de bailoteo en bailoteo, tendrá que hacer algo para prolongar su estancia
3 K 39
Sinfonico #2 Sinfonico
Sin muchas más salidas... si es que el periodismo de hoy en día es para quererlos, porque son como niños
1 K 35
hakcer_dislexico #5 hakcer_dislexico *
#2 Yo cada vez que veo la vida de brian no se si estoy viendo una peli o las noticias, con eso te digo todo.

Pero cada vez estoy mas convencido de que a los votantes de izquierda y a los apoliticos nos viene bien de vez en cuando 4 u 8 añitos de gobierno de derecha de mierda como refresco (Que es lo que nos vamos a comer con Frijolito y el Vago).

Yo ya me he descargado Internet para tener cosas que ver durante los proximos 8 años de Bertin en RTVE.
0 K 7
Sinfonico #12 Sinfonico
#5 El Vago y Frijolito no van a gobernar nunca
0 K 15

