Por qué fui a Moscú: los rusos están dispuestos a llegar a un acuerdo [en]

Europa ha enfrentado dos opciones hacia Rusia: guerra sin fin u oferta a Rusia de un pacto sensato de paz y seguridad. Sus líderes eligieron la guerra. Tildaron a Putin de nuevo Hitler. Tras esto, difícil imaginar acuerdo alguno. Como Trump, que esperaba que la estrategia de «conmoción y pavor» contra Teherán desencadenara un golpe o rebelión que derrocase a la República Islámica, los líderes europeos apostaron por la posibilidad de que la combinación de sanciones a Rusia y envío de armas a Ucrania derrocaran a Putin. No ha sido así.