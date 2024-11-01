Por qué fui a Moscú: los rusos están dispuestos a llegar a un acuerdo [en]

Europa ha enfrentado dos opciones hacia Rusia: guerra sin fin u oferta a Rusia de un pacto sensato de paz y seguridad. Sus líderes eligieron la guerra. Tildaron a Putin de nuevo Hitler. Tras esto, difícil imaginar acuerdo alguno. Como Trump, que esperaba que la estrategia de «conmoción y pavor» contra Teherán desencadenara un golpe o rebelión que derrocase a la República Islámica, los líderes europeos apostaron por la posibilidad de que la combinación de sanciones a Rusia y envío de armas a Ucrania derrocaran a Putin. No ha sido así.
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Del artículo: «¿Y si Europa abandonase para siempre la guerra en favor de su segunda opción, esa senda nunca tomada? ¿Y si ofreciera a Rusia un pacto sensato de paz y seguridad que fuera más allá de resolver la guerra de Ucrania? El mero hecho de plantear la pregunta provocará, sin duda, gritos de traición, acusaciones de apaciguar al nuevo Hitler, reproches por repetir los argumentos de Moscú. Estas son las respuestas naturales por haber tomado, inicialmente, la opción de la guerra eterna, la cual, como ya se ha argumentado, conduce a una amarga traición a Ucrania y a un resultado desastroso para Europa.»
Y también podría ser un obstáculo los planes de EEUU de atacar Rusia, en el que la guerra de Ucrania es un paso: www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
Es el maltratador que se queja que no puede acceder a su vivienda libremente y que sus derechos son coartados... Dice alguna verdad pero el grueso de la realidad va contra su persona.
.. Y ojo después de tantos años aun sigo pensando que Ucrania hizo cosas mal que se han escondido bajo la alfombra (limpieza etnia, ucranización forzada), pero Rusia debió haber dejado hace años sus sueños de ser una potencia regional teniendo una economía tan miserable.
Sospecho que en ambos casos se trata de lo segundo, y si es así, mi respuesta por principios es "A menos que los ucranianos así lo quieran, no, gracias, prefiero continuar apoyándolos".
¿Y la OTAN? ¿cómo sabes que no va a dar otro golpe de estado?