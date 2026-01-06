Francia suspenderá la importación de frutas procedentes de Sudamérica que contengan sustancias prohibidas por Europa

Francia suspenderá la importación de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar que contengan sustancias prohibidas por la Unión Europea, según anunciaba este domingo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu. “En los próximos días se emitirá una orden, por iniciativa de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, para suspender la importación de productos que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metil y carbendazim”.