Francia suspenderá la importación de frutas procedentes de Sudamérica que contengan sustancias prohibidas por Europa

Francia suspenderá la importación de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar que contengan sustancias prohibidas por la Unión Europea, según anunciaba este domingo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu. “En los próximos días se emitirá una orden, por iniciativa de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, para suspender la importación de productos que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metil y carbendazim”.

cocolisto
Lo que debería ser la norma se convierte en noticia. ¿Dónde está la protección al envenenamiento de los ciudadanos por la UE?.Respondo:colaborando con los envenenadores.
8
Priorat
#2 Es norma. Pero siempre puedes hacer notas de prensa.
1
#4 pirat
#2 Los populares no destacan por su defensa del bienestar, salud e intereses de sus ciudadanos.
1
#1 josejon
¿Y de Marruecos?
6
taSanás
#1 qué Pegasus ni qué Pegasus?
0
MiguelDeUnamano
#1 ¿Cuántas de las empresas que exportan a la UE desde Marruecos son españolas o europeas?

Que soltando el "Marruecos" a secas parece que el problema no tiene nada que ver con intereses económicos españoles y europeos.
3
#11 Barriales
#1 son amigos y protegen y cuidan a Mustafa VI.
0
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Si lees algo más que el título.

"...provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar..."

Lo que tendría que ser lo normal en la UE.
0
Fj_Bs
si las sustancias estaban prohibidas por Europa ... por que las importaban ?
2
Furiano.46
#5 porque no les importaba :roll:
1
Cantro
Por eso me fijo en que provengan de Europa
0
#8 Horkid
¿Para cuando España?
0

