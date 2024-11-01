Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus

La República Francesa sospecha que el servicio secreto de Marruecos es el nexo de unión entre el espionaje con Pegasus que investiga la Justicia gala y el que se llevó a cabo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres de sus ministros y que intenta esclarecer la Audiencia Nacional. Finalmente y según ha podido saber Antena 3 Noticias, el país presidido por Emmanuel Macron ha enviado al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama la respuesta a la comisión rogatoria cursada para avanzar en la instrucción de la causa y que fue
El cambio sobre la postura del Sáhara
Lo obvio habrá sido ante todo dar la cara y asumir la pena por sus delitos o el de sus allegados, hacer público el chantaje de ese país y cargar con la ley sobre el. En el presunto caso de que haya cedido a chantajes por Marruecos, entonces sería traición.
Marruecos libera 120.000 presos año, España acoge a 500.000 marroquíes al año. Interesante.....
Las calles se manifiestan por la absoluta inseguridad a causa de la inmigración ilegal "presunta inmigrancion".
Ciudadanos y políticos de Melilla preparan una marcha verde..... Llamadme puto loco "con razón" pero para mi que tengo un mínimo de claridad con este asunto.
Y Santos Cerdan por poner los imputados.
Si Marruecos suelta esa bomba Pedro Sánchez va palante , pero no lo hará mientras le convenga sacar partido de España para sus intereses tal como hace Puigdemont . Pedro Sánchez es un pringado corruptible y manipulable a más no poder. Un cerdo.
