edición general
28 meneos
27 clics
Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus

Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus

La República Francesa sospecha que el servicio secreto de Marruecos es el nexo de unión entre el espionaje con Pegasus que investiga la Justicia gala y el que se llevó a cabo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres de sus ministros y que intenta esclarecer la Audiencia Nacional. Finalmente y según ha podido saber Antena 3 Noticias, el país presidido por Emmanuel Macron ha enviado al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama la respuesta a la comisión rogatoria cursada para avanzar en la instrucción de la causa y que fue

| etiquetas: francia , españa , marruecos , pegasus , espionaje , sanchez
23 5 0 K 177 actualidad
20 comentarios
23 5 0 K 177 actualidad
Comentarios destacados:    
Dene #3 Dene
Marruecos... con la inestimable ayuda de los genocidas israelies (y a saber si también nuestros queridos aliados americanos ... que al menos, tendrán copia de lo espiado)
4 K 61
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Lo que todo el mundo sabía.
El cambio sobre la postura del Sáhara
2 K 35
Amoniaco #8 Amoniaco
#6 lo que insinúas se llama traición y es un delito. Aquí está penado con cárcel, en otros países con la muerte.
1 K 18
platypu #15 platypu
#8 Eres un bot?
0 K 8
Amoniaco #17 Amoniaco
#15 si, lo soy por?
0 K 5
#2 Tailgunner
no, no se sabía ya desde hace años... qué va! :popcorn:
2 K 29
Amoniaco #10 Amoniaco
#2 #4 #5 #7 eso es traición y es un delito. Insinúas que pedro Sánchez ha traicido a España cediendo soberanía a otro país para evitar problemas personales? Eso es traición, no deberíais acusar tan libremente de algo tan grave.
0 K 5
#11 VFR
#10 Traición al gobierno más progresista de la historia
0 K 8
Amoniaco #12 Amoniaco *
#11 si pedro Sánchez, por medio de un chantaje, ha estado subordinado a otro país y ha cedido territorios a ese país, entonces es traición.
Lo obvio habrá sido ante todo dar la cara y asumir la pena por sus delitos o el de sus allegados, hacer público el chantaje de ese país y cargar con la ley sobre el. En el presunto caso de que haya cedido a chantajes por Marruecos, entonces sería traición.
0 K 5
#18 VFR
#12 Podría haber hecho eso o seguir gobernando
0 K 8
Amoniaco #19 Amoniaco *
#18 si es cierto, a parte de vender el país que tanto esfuerzo e impuestos cuesta sostener, entonce sería a parte de un traidor, un puto pelele. Esto además explicaría muchísimas cosas.
Marruecos libera 120.000 presos año, España acoge a 500.000 marroquíes al año. Interesante.....
Las calles se manifiestan por la absoluta inseguridad a causa de la inmigración ilegal "presunta inmigrancion".
Ciudadanos y políticos de Melilla preparan una marcha verde..... Llamadme puto loco "con razón" pero para mi que tengo un mínimo de claridad con este asunto.
0 K 5
#7 VFR
No puede ser, eso significaría que el gobierno más progresista de la historia antepone los intereses de Marruecos a los de España
1 K 21
GeneWilder #9 GeneWilder *
#7 Todo el día con Franco en la boca, pero a este sátrapa no hacen más que comerle su real nabo.
0 K 11
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Antena 3 que mal huelen esas noticias de esa cadena. :troll:
0 K 20
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Y si al final no es espionaje sino más bien vasallaje manon?
1 K 15
elsnons #13 elsnons
Lo que tiene Marruecos sobre Sánchez es infinitamente más lesivo que lo que tienen contra el Koldo, Abalos, Aldama
Y Santos Cerdan por poner los imputados.

Si Marruecos suelta esa bomba Pedro Sánchez va palante , pero no lo hará mientras le convenga sacar partido de España para sus intereses tal como hace Puigdemont . Pedro Sánchez es un pringado corruptible y manipulable a más no poder. Un cerdo.
0 K 11
Amoniaco #14 Amoniaco
#13 eso que insinúas es traición y la palabra traidor a España.
0 K 5
madeagle #5 madeagle
No!! ¿¿Eso sospechan los franceses?? {0x1f62e} {0x1f62e} {0x1f62e}
0 K 9
Amoniaco #20 Amoniaco *
#5 bueno, estos gabachos también.... Que mierdas tendran ellos que reprochar, si el líder de izquierdas pide que el árabe sea lengua cooficial con el francés y dice que el velo empodera y el islam es la fe de izquierdas. A saber la mierda que tienen de los Franceses
0 K 5
Amoniaco #16 Amoniaco
todos malos menos pedro Sánchez.
Me encanta el meme de Paco el flaco el etiope.
Sabes que Israel salvo la vida de miles de etiopes y les dio la ciudadanía israelí cuando musulmanas en Sudán los querían masacrar?
0 K 5

menéame