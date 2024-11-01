Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus

La República Francesa sospecha que el servicio secreto de Marruecos es el nexo de unión entre el espionaje con Pegasus que investiga la Justicia gala y el que se llevó a cabo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres de sus ministros y que intenta esclarecer la Audiencia Nacional. Finalmente y según ha podido saber Antena 3 Noticias, el país presidido por Emmanuel Macron ha enviado al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama la respuesta a la comisión rogatoria cursada para avanzar en la instrucción de la causa y que fue