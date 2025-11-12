Francia puede volar sola (y lo sabe): la ilusión alemana del caza europeo

Lo que en su día se presentó como una colaboración ejemplar entre Francia, Alemania y España, hoy parece más bien un ring de boxeo en el que Dassault y Airbus Alemania se reparten los golpes. Y últimamente, algunos en Alemania parecen creerse con la fuerza suficiente para luchar sin su socio francés. El último en lanzar un gancho ha sido Thomas Pretzl, presidente del comité de empresa de Airbus Defence and Space, quien afirmó que su país debería seguir adelante “sin Dassault” y “construir su propio avión de combate”. Las palabras suenan rotunda