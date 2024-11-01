edición general
Francia pide una misión de la OTAN en Groenlandia y Trump insiste en que la Alianza estará "encantada" con su plan

Francia pide una misión de la OTAN en Groenlandia y Trump insiste en que la Alianza estará "encantada" con su plan

Francia ha reclamado a la OTAN que ejecute una serie de ejercicios militares en Groenlandia como respuesta a los movimientos de Donald Trump, y además París está dispuesta a participar en ellos, según confirmaron fuentes del Elíseo este miércoles. Ya hay ocho países europeos, entre ellos el galo, que han enviado militares a la isla y de hecho son los amenazados por EEUU con más aranceles a partir del 1 de febrero.

5 comentarios
#2 rbrn
Que no todos los paises de la UE hayan enviado tropas me parece de chiste...
shake-it #4 shake-it
#2 Pues sí. Aunque que se envíen tropas sin el permiso del parlamento tampoco creo que sea lo suyo. Y aquí en España serviría para que se retratasen los patriotas de banderita en el debate de la propuesta.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Menos mal que nos queda el ejército francés.

Winston Churchil 1940. :roll:
#5 Horkid
Creía que era una noticia del Mundo Today
Traspié #3 Traspié
Una misión de la OTAN con mayoría de soldados estadounidenses para que cuando terminen las maniobras digan: "Sí, sí, podéis iros que ahora os seguimos..."
