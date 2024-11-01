Francia pide una misión de la OTAN en Groenlandia y Trump insiste en que la Alianza estará "encantada" con su plan

Francia ha reclamado a la OTAN que ejecute una serie de ejercicios militares en Groenlandia como respuesta a los movimientos de Donald Trump, y además París está dispuesta a participar en ellos, según confirmaron fuentes del Elíseo este miércoles. Ya hay ocho países europeos, entre ellos el galo, que han enviado militares a la isla y de hecho son los amenazados por EEUU con más aranceles a partir del 1 de febrero.
