Francia: ¿Hasta que punto es LFI anticapitalista? - Adam Novak

El intercambio entre el filósofo Frédéric Lordon y La France Insoumise plantea algunas preguntas centrales para la estrategia ecosocialista a nivel internacional: ¿pueden las formaciones electorales de izquierda realmente desafiar al capitalismo?, y ¿qué distingue el anticapitalismo retórico del real?

Findeton
Hasta China es capitalista. No hay alternativa, es lo que funciona.
Almirantecaraculo
#2 China es una economía de mercado, donde las principales empresas (medios de producción) están controladas o trabajan para el estado y aunque se permite la propiedad privada se supedita al biniestar estatal. Y todo ello bajo un marco fuertemente proteccionista.
Si tú paradigma de éxito capitalista es china, amigo, no has entendido nada.
Findeton
#3 ¿Cómo estaba China antes de permitir una rendija de libre mercado? Ah si, con el Gran Salto Adelante donde mataron de hambre a decenas de millones de chinos.

Sí, China es un ejemplo del éxito del capitalismo, porque gracias al capitalismo pasaron de matar de hambre a decenas de millones a tener cierto crecimiento (aunque no tan rápido como otros ejemplos de países asiáticos).
millanin
#2 Igual si dejasen que se desarrollase alguna alternativa sin sabotearla o destruirla...
Findeton
#4 En los 50s había más población en el eje comunista que el capitalista. Pues los capitalistas nunca se quejaron de que no pudieran comerciar con los comunistas.
mikhailkalinin
Una discusión entre dos filósofos franceses, infalible para el insomnio.
