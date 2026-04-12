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Francia dice adiós al gas y petróleo: apuesta de forma masiva por los coches eléctricos y las bombas de calor

Francia dice adiós al gas y petróleo: apuesta de forma masiva por los coches eléctricos y las bombas de calor

Entre las medidas más llamativas está el fin de las nuevas calderas de gas a partir de finales de 2026, un movimiento que empuja directamente a soluciones eléctricas como las bombas de calor. A esto se suma un objetivo muy agresivo en el sector del automóvil: dos de cada tres coches nuevos serán coches eléctricos de aquí a 2030, lo que supondría una transformación acelerada del mercado automovilístico francés en apenas unos años.

| etiquetas: francia , adios , gas y petróleo , electrificación
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8 comentarios
16 3 0 K 206 actualidad
Priorat #1 Priorat *
A ver si consigue elevar del 70% la energía que necesita de sus nucleares. Y también a ver si consigue que estén en disposición más del 70% del tiempo.
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sorrillo #7 sorrillo
#3 con temperaturas exteriores por debajo de 7-8º ya no funciona, con lo cual no se puede utilizar en sitios verdaderamente fríos


Tres afirmaciones erróneas
1. Las bombas de calor no funcionan si hace mucho frío

Esta afirmación es FALSA.

De hecho, los países nórdicos como Suecia, Finlandia y Noruega son los que tienen una mayor implantación de bombas de calor. En estos tres países hay actualmente más de 40 bombas de calor por cada 100 hogares, más que en cualquier otro país del

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Supercinexin #2 Supercinexin
Toda la vida en Valencia he tenido bomba de calor y cuando me fui al extranjero y empecé a tener caldera de gas vi que era una puta maravilla: un calor uniforme en toda la casa, rápido y efectivo, absolutamente silencioso y sobretodo muy duradero: si la casa ésta bien aislada, lo enciendes un par de horas por la mañana temprano y te dura ya hasta la hora de cenar lo menos.

Por contra, el aire acondicionado con inversor, popularmente conocido como "la.bomba de calor", es horroroso en…   » ver todo el comentario
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makinavaja #3 makinavaja
#2 Además de que las bombas de calor solo son eficaces cuando el gradiente de temperatura es bajo, con temperaturas exteriores por debajo de 7-8º ya no funciona, con lo cual no se puede utilizar en sitios verdaderamente fríos, como en zonas de montaña, etc..
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Supercinexin #4 Supercinexin
#3 No había caído en eso. Es verdad.
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Ovlak #5 Ovlak
#3 Eso pasa con las bombas de calor aerotérmicas. Las geotérmicas solucionan ese problema pero son más caras.
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sorrillo #6 sorrillo
#2 Los split se instalan en el techo por que tradicionalmente son para enfriar, de forma que cogen aire caliente del techo lo enfrían y al soltarlo éste al estar frío cae al suelo y tienes un ciclo de aire correcto.

Pero cuando usamos el split para calentar la estancia el aire que calientan sube al techo de donde lo cogen de nuevo y lo vuelven a calentar mientras el aire frío se queda en la parte baja de la estancia. Para que eso no ocurra hay que forzar el ventilador a potencia alta con el…   » ver todo el comentario
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Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Es una pena que no hayan sistemas eléctricos para calentar radiadores de agua. He intentado ver si hay calderas eléctricas para sustituir la de gas, pero son salvajadas de 15-20.000W y van a 400v, o sea exceden con mucho las capacidades de una instalación eléctrica de hogar. No sé si he buscado bien, no dediqué mucho tiempo la verdad, pero a bote pronto no parecía haber mucha oferta en el mercado.
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menéame