Francia dice adiós al gas y petróleo: apuesta de forma masiva por los coches eléctricos y las bombas de calor

Entre las medidas más llamativas está el fin de las nuevas calderas de gas a partir de finales de 2026, un movimiento que empuja directamente a soluciones eléctricas como las bombas de calor. A esto se suma un objetivo muy agresivo en el sector del automóvil: dos de cada tres coches nuevos serán coches eléctricos de aquí a 2030, lo que supondría una transformación acelerada del mercado automovilístico francés en apenas unos años.
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Tres afirmaciones erróneas
1. Las bombas de calor no funcionan si hace mucho frío
Esta afirmación es FALSA.
De hecho, los países nórdicos como Suecia, Finlandia y Noruega son los que tienen una mayor implantación de bombas de calor. En estos tres países hay actualmente más de 40 bombas de calor por cada 100 hogares, más que en cualquier otro país del
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Por contra, el aire acondicionado con inversor, popularmente conocido como "la.bomba de calor", es horroroso en… » ver todo el comentario
Pero cuando usamos el split para calentar la estancia el aire que calientan sube al techo de donde lo cogen de nuevo y lo vuelven a calentar mientras el aire frío se queda en la parte baja de la estancia. Para que eso no ocurra hay que forzar el ventilador a potencia alta con el… » ver todo el comentario