Francia dice adiós al gas y petróleo: apuesta de forma masiva por los coches eléctricos y las bombas de calor

Entre las medidas más llamativas está el fin de las nuevas calderas de gas a partir de finales de 2026, un movimiento que empuja directamente a soluciones eléctricas como las bombas de calor. A esto se suma un objetivo muy agresivo en el sector del automóvil: dos de cada tres coches nuevos serán coches eléctricos de aquí a 2030, lo que supondría una transformación acelerada del mercado automovilístico francés en apenas unos años.