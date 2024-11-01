La IRIS Dena era una moderna fragata de la clase Moudge de la Armada Iraní - pero en marzo de 2026 fue cazada y destruida en el mar por el submarino americano USS Charlotte. En el contexto más amplio del conflicto en marcha puede ser difícil comprender lo que esto significa - Y cual es el estado real actual de la Marina Iraní. Hoy examinaremos la Dena y sus compañeras de flota, de lo que son capaces y lo que su pérdida significa para una nación que está siendo atacada sin descanso por una fuerza mucho más poderosa.
- No hay declaración de guerra, así que han atacado a un barco desarmado sin provocación en una zona no beligerante. Imáginate los rebuznos si un submarino ruso se lleva por delante un barco de la OTAN.
- Han omitido el rescate de los supervivientes, abandonándolos a su suerte.
Claro que no impidamos que unas pequeñas leyes eviten que se sacien de sangre unos psicópatas.
Pero vamos que el vídeo no va de eso realmente.
Eso es in invent. Y además no tiene que decir nada de eso, porque el vídeo no va de eso. Por eso está en el subs de barcos y no en el de actualidad.
Porque es precisamente para crear afinidad entre las fuerzas armadas de países amigos que pueden entrar en contacto en situaciones tensas y evitar que ocurran problemas en esos momentos.
Por eso van sin armas.
De invent nada.