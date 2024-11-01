edición general
La Fragata Hundida de Irán: Qué signifíca para el conflicto | Warship Designs [ENG]

La Fragata Hundida de Irán: Qué signifíca para el conflicto | Warship Designs [ENG]

La IRIS Dena era una moderna fragata de la clase Moudge de la Armada Iraní - pero en marzo de 2026 fue cazada y destruida en el mar por el submarino americano USS Charlotte. En el contexto más amplio del conflicto en marcha puede ser difícil comprender lo que esto significa - Y cual es el estado real actual de la Marina Iraní. Hoy examinaremos la Dena y sus compañeras de flota, de lo que son capaces y lo que su pérdida significa para una nación que está siendo atacada sin descanso por una fuerza mucho más poderosa.

| etiquetas: iris dena , iran , guerra , submarinos , ormuz , torpedo
12 comentarios
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Veo que los OTANazis omiten algunos términos cuando menos interesantes:

- No hay declaración de guerra, así que han atacado a un barco desarmado sin provocación en una zona no beligerante. Imáginate los rebuznos si un submarino ruso se lleva por delante un barco de la OTAN.
- Han omitido el rescate de los supervivientes, abandonándolos a su suerte.

Claro que no impidamos que unas pequeñas leyes eviten que se sacien de sangre unos psicópatas.
Mikhail #3 Mikhail
Un nuevo crimen de guerra por parte del imperio. Nada nuevo caralsol. :-(
aupaatu #2 aupaatu *
Undida en unos ejercicios navales junto con los países de la Zona invitado por la India y en el que también participaba EEUU.
#4 capitan.meneito
#2 undida asta el ondo.
Laro__ #6 Laro__
#2 y desarmada, que era la condición para participar en el desfile. Un ataque cobarde más
Artillero #7 Artillero
#2 hundida en el tránsito hacia su país, que está metida en un intercambio de misiles y drones con medio oriente próximo. Y te diriges hacia tu país sin preocuparte de que haya un submarino enemigo cerca de ti... Un plan sin fisuras...
kumo #8 kumo *
#2 Nope. Los ejercicios ya habían terminado y estaban en aguas internacionales porque iban camino de Irán, pese a que India les había ofrecido quedarse en su puerto. USA tenía previsto enviar una Arleigh Burke, pero no fue ya que comenzó el ataque a Irán.

Pero vamos que el vídeo no va de eso realmente.
kumo #1 kumo *
Sigo a este tío porque también tiene un canal de diseño de aviones y cada vídeo es un mini-documental cojonudo. Merece la pena echarle un ojo ya que pone el énfasis en la historia y en la parte técnica.
WcPC #10 WcPC
#1 Muy triste el análisis, si, muchas cosas técnicas, pero de la vergüenza que es disparar contra un buque desarmado que estaba en misión diplomática es un crimen de guerra y no solo ni lo dice, sino que lo compara con dos barcos hundidos que no fueron crímenes de guerra.
kumo #11 kumo
#10 que estaba en misión diplomática

Eso es in invent. Y además no tiene que decir nada de eso, porque el vídeo no va de eso. Por eso está en el subs de barcos y no en el de actualidad.
WcPC #12 WcPC *
#11 A los desfiles y cosas similares donde participan ejércitos (o marina) de distintos países se le denominan misiones de diplomacia.
Porque es precisamente para crear afinidad entre las fuerzas armadas de países amigos que pueden entrar en contacto en situaciones tensas y evitar que ocurran problemas en esos momentos.
Por eso van sin armas.
De invent nada.
siempreesverano #5 siempreesverano
Anda, mira, saludad! Están ahí los de ese submarino con el que hemos jugado antes
