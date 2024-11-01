La Fragata Hundida de Irán: Qué signifíca para el conflicto | Warship Designs [ENG]

La IRIS Dena era una moderna fragata de la clase Moudge de la Armada Iraní - pero en marzo de 2026 fue cazada y destruida en el mar por el submarino americano USS Charlotte. En el contexto más amplio del conflicto en marcha puede ser difícil comprender lo que esto significa - Y cual es el estado real actual de la Marina Iraní. Hoy examinaremos la Dena y sus compañeras de flota, de lo que son capaces y lo que su pérdida significa para una nación que está siendo atacada sin descanso por una fuerza mucho más poderosa.