La fractura de pene aumenta un 43% en Nochebuena pero desciende en Nochevieja

Las fracturas de pene aumentan durante las fiestas navideñas como consecuencia de los cambios en los hábitos sexuales propios de estas fechas. Así lo recoge una revisión de estudios del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), que señala que esta urgencia urológica es más frecuente en torno al día de Navidad. Según explica la doctora Roser Vives, «el incremento de la frecuencia de las relaciones y una mayor intensidad hacen que este tipo de lesiones tengan una clara estacionalidad, ligada a periodos como la Navidad o el verano.