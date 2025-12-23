edición general
La fractura de pene aumenta un 43% en Nochebuena pero desciende en Nochevieja

Las fracturas de pene aumentan durante las fiestas navideñas como consecuencia de los cambios en los hábitos sexuales propios de estas fechas. Así lo recoge una revisión de estudios del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), que señala que esta urgencia urológica es más frecuente en torno al día de Navidad. Según explica la doctora Roser Vives, «el incremento de la frecuencia de las relaciones y una mayor intensidad hacen que este tipo de lesiones tengan una clara estacionalidad, ligada a periodos como la Navidad o el verano.

OdaAl
Solo se parte haciendo el acto sexual con otra persona, podeis estar tranquilos
#7 giputxilandes
Los que se iban a partir la polla, ya se la partieron en nochebuena. Es lógico este resultado estadístico.
#4 Grahml
Qué acojone de noticia.

o_o

o_o
Destrozo
#4 para partirse la polla...
YSiguesLeyendo
había leído "FACTURA" y me pareció todo un hallago del neoliberalismo
#8 joseac
Las fotos que hay por internet.... mejor no mirarlas o_o o_o xD .
alfre2
Se trata de partir el año. Con eso basta
#5 owiks
A ver si aprendeis a meterla con seguridad. Ella, debajo.
#3 meneandotela
Ahora me entero que se puede fracturar.
