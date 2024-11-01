El fracaso de ALIA, la IA buque insignia de Óscar López: 10,2 millones de inversión para conseguir 174 descargas al mes

La familia de modelos de IA del Gobierno apenas registra actividad orgánica en los repositorios, evidenciando el error estratégico de priorizar el tamaño y el relato político sobre la utilidad real para las empresas. Más información: ALIA, la familia de modelos de IA en castellano que no busca ser "el ChatGPT español", sino superar "los sesgos culturales"...el modelo insignia de la familia, el ALIA-40b-instruct-2512, registró apenas 174 descargas el último mes.