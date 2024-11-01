El fracaso de ALIA, la IA buque insignia de Óscar López: 10,2 millones de inversión para conseguir 174 descargas al mes

La familia de modelos de IA del Gobierno apenas registra actividad orgánica en los repositorios, evidenciando el error estratégico de priorizar el tamaño y el relato político sobre la utilidad real para las empresas. Más información: ALIA, la familia de modelos de IA en castellano que no busca ser "el ChatGPT español", sino superar "los sesgos culturales"...el modelo insignia de la familia, el ALIA-40b-instruct-2512, registró apenas 174 descargas el último mes.
Salamandra 7b lleva 4348, que tampoco son muchas
Ya le gustaría a mi jefe tener presupuesto para hacer correr Alia.
10 millones no son nada, cuando se rompa otra vía, catenaria, los de la ELA sigan pidiendo… que la gente se acuerde de esto.
Este gobierno es peor que un meme de los simpson