edición general
5 meneos
69 clics
Fotos engañosas: La Desbandá de Málaga

Fotos engañosas: La Desbandá de Málaga

El 8 de febrero de 1937 tuvo lugar, en la Carretera Málaga-Almería (hoy N-340A) uno de los episodios más silenciados y turbios de la Guerra Civil Española. Las tropas rebeldes, tras su victoria en la batalla de Málaga, realizaron un brutal ataque, por mar y aire, a la columna de civiles que huían de la ciudad. Los historiadores no se ponen de acuerdo con las cifras, pero en aquella carretera huían entre 150.000 y 300.000 personas.

| etiquetas: guerra civil , fotografía
4 1 0 K 41 cultura
4 comentarios
4 1 0 K 41 cultura
#3 Kuruñes3.0
ABC is ABC
0 K 7
#2 z1018
El ABC engañando como siempre. La foto no puede corresponder con "La desbandá" porque teniendo el mar al sur cuando caminas de oeste a este, el mar no está a tu izquierda sino a tu derecha.
Como bien dice el artículo la foto corresponde al regreso a la ciudad.
0 K 6
#1 Febrero2027
Bueno, fue silenciado por la dictadura, pero hoy en día es un hecho bien conocido.
Silenciado hoy en día hay otros hechos, como el asesinato de la población civil en Ronda por parte de milicianos. Es tema tabú.

Barbaridades hubo en ambos bandos y eso es lo que a veces cuenta Reverte. Pero se le cancela por decir la verdad
0 K 6

menéame