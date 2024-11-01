Fotos engañosas: La Desbandá de Málaga

El 8 de febrero de 1937 tuvo lugar, en la Carretera Málaga-Almería (hoy N-340A) uno de los episodios más silenciados y turbios de la Guerra Civil Española. Las tropas rebeldes, tras su victoria en la batalla de Málaga, realizaron un brutal ataque, por mar y aire, a la columna de civiles que huían de la ciudad. Los historiadores no se ponen de acuerdo con las cifras, pero en aquella carretera huían entre 150.000 y 300.000 personas.
| etiquetas: guerra civil , fotografía
Como bien dice el artículo la foto corresponde al regreso a la ciudad.
Silenciado hoy en día hay otros hechos, como el asesinato de la población civil en Ronda por parte de milicianos. Es tema tabú.
Barbaridades hubo en ambos bandos y eso es lo que a veces cuenta Reverte. Pero se le cancela por decir la verdad