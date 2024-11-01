edición general
La foto viral de la vergüenza: Jake Paul, con fajos de billetes de 100 dólares desperdigados por su avión privado y siete armas a la vista

La imagen que el instagramer compartió con sus 28 millones de seguidores tras ser noqueado por un boxeador profesional y embolsarse 92 millones de dólares ha provocado encendidas reacciones en las redes sociales

io1976 #5 io1976
Esta basura son los "ejemplos" ahora para la chavalada, así tienen las cabezas, como un bote de colillas.
3
#8 Borgiano
#5 Ok, boomer.
0
pitercio #10 pitercio
Su negocio es hacer el ridículo.
0
Ferran #1 Ferran
Otro que busca llamar la atención para continuar con su negocio. Yo paso.
0
#2 Quillotro *
#1 La atención la llamó unos días antes, cuando se metió en el ring con un profesional que le rompió la mandíbula mientras 33 millones de personas lo veían en directo en Netflix y él se embolsaba 92 millones de dólares. Y ojo. que no le estoy alabando, solo describiendo el hecho.
1
Ferran #7 Ferran *
#2 oh, ¿que el artículo es tuyo? xD

www.meneame.net/search?u=Quillotro&q=murcia.empresas.de

SPAM entonces :troll:
0
andran #9 andran
Algunos deberían de leer más y ver menos Netflix.
Supongo que el Don Nadie este estará contentísimo con todos los gilipollas que han pagado un pastón por ver un remedo de pelea con un campeón del mundo.
La pena es que no se quedase tonto del todo después de la pelea para que hubiera aprendido y servido de ejemplo a otros.
0
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Un psiquiatra diría que tanta arma denota una gran inseguridad
0
#3 intotheflow
Qué decadente.
Si ser millonario se parece a esto, estoy muy bien como estoy.
0
#4 Quillotro
#3 Si a mí me tocan 92 millones en el euromillón, no se entera ni el vecino. Bueno, la ministra de Hacienda igual sí se entera, pero no porque yo se lo diga.
1

