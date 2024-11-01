La foto viral de la vergüenza: Jake Paul, con fajos de billetes de 100 dólares desperdigados por su avión privado y siete armas a la vista

La imagen que el instagramer compartió con sus 28 millones de seguidores tras ser noqueado por un boxeador profesional y embolsarse 92 millones de dólares ha provocado encendidas reacciones en las redes sociales
| etiquetas: jake paul , instagram , avión privado , anthony joshua , netflix
Supongo que el Don Nadie este estará contentísimo con todos los gilipollas que han pagado un pastón por ver un remedo de pelea con un campeón del mundo.
La pena es que no se quedase tonto del todo después de la pelea para que hubiera aprendido y servido de ejemplo a otros.
Si ser millonario se parece a esto, estoy muy bien como estoy.