La fórmula secreta de la Coca-Cola deja de ser tan secreta si tienes un espectrógrafo de masas a mano  

En este vídeo de LabCoatz se explica cómo fue el trabajo científico de análisis y replicación de «la chispa de la vida», la bebida que se considera uno de los secretos mejor guardados del mundo, sólo conocido por unos pocos elegidos y guardados en una caja fuerte en un lugar secreto tras siete llaves desde hace 140 años: la Coca-Cola. Como es lógico, la mayor parte (el 99%) de la composición por peso de la Coca-Cola se conoce porque lo pone en la etiqueta: aproximadamente 110 g de azúcar por litro, 96 mg de cafeína, 0,64 g de ácido fosfórico…

Mark_ #1 Mark_
Solo como referencia, una cucharada de azúcar sopera son unos 20 gramos. Cada litro lleva más de cinco de esas.
tdgwho #2 tdgwho
Quien no tiene uno junto al cromatógrafo de gases?
Sr.No #6 Sr.No *
#2 Pues ríete tú, pero en Ebay los tienes y, aunque no he mirado, casi seguro que también en AliExpress.

P.S.: Lo que siempre me ha picado la curiosidad son las secuenciadoras de ADN de segunda mano, las vi hace un tiempo, abre la posibilidad a aprender nuevos lenguajes de programación.  media
#3 Chuache_cientifico
Que es lo típico que tiene uno en casa junto al microondas.
makinavaja #4 makinavaja
#3 ...y la airfryer....
santim123 #5 santim123 *
son baratos, ponme 4 que paso de andar cambiando columnas
