La fórmula secreta de la Coca-Cola deja de ser tan secreta si tienes un espectrógrafo de masas a mano  

En este vídeo de LabCoatz se explica cómo fue el trabajo científico de análisis y replicación de «la chispa de la vida», la bebida que se considera uno de los secretos mejor guardados del mundo, sólo conocido por unos pocos elegidos y guardados en una caja fuerte en un lugar secreto tras siete llaves desde hace 140 años: la Coca-Cola. Como es lógico, la mayor parte (el 99%) de la composición por peso de la Coca-Cola se conoce porque lo pone en la etiqueta: aproximadamente 110 g de azúcar por litro, 96 mg de cafeína, 0,64 g de ácido fosfórico…