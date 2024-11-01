edición general
31 meneos
33 clics
Una flotilla internacional se dirigirá a Cuba para intentar romper el bloqueo de EEUU contra la isla

Una flotilla internacional se dirigirá a Cuba para intentar romper el bloqueo de EEUU contra la isla

Una coalición internacional anuncia la Flotilla 'Nuestra América' con la misión de llevar suministros esenciales a Cuba ante el embargo de EEUU, cuyo fin ha sido solicitado por la Asamblea de la ONU en 30 ocasiones

| etiquetas: cuba , bloqueo , eeuu , flotilla , onu
26 5 1 K 147 actualidad
11 comentarios
26 5 1 K 147 actualidad
Comentarios destacados:      
platypu #3 platypu
Estan de camino a Iran y por eso han tardado tanto en anunciarlo. Ah, no
5 K 63
Tkachenko #10 Tkachenko
#3 menuda gilipollez xD xD
0 K 20
ipanies #1 ipanies
Bombardeados por ser narcos en 3...2...1...
Y todos a callar la puta boca!!!!!
2 K 50
suppiluliuma #2 suppiluliuma
Y, dado que no hay un bloqueo naval a Cuba, llegarán... sin ningún problema.
5 K 47
Mltfrtk #4 Mltfrtk
¡Todo mi apoyo! :hug:
2 K 42
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1 *
¿Y qué harán cuando lleguen sin contratiempos y el funcionario cubano les pida una mordida por dejarles atracar al muelle? :troll:
2 K 24
Tkachenko #9 Tkachenko
La NAFADA va a tope! xD xD
0 K 20
#6 arreglenenlacemagico
no es un bloqueo es un embargo cuando lleguen alli se daran cuenta , si quieren ayudar que se lleven al castro que queda y a al diaz canel
0 K 8
xaggy #7 xaggy
#6 A efectos prácticos ¿cuál es la diferencia?
Al final Cuba no puede comerciar con nadie por imposición de EEUU
2 K 38
#8 arreglenenlacemagico
#7 Mucha porque bloqueo maritimo solo lo sufrio cuando fue la crisis de los misiles cubanos
esto es lo que tiene ahora

Restricciones Comerciales: Prohíbe la exportación de bienes estadounidenses a Cuba y la importación de productos cubanos a EE. UU.. También limita el comercio de productos de terceros países que contengan más de un 10% de componentes de origen estadounidense.
Sanciones Financieras: Impide que Cuba utilice el dólar estadounidense en transacciones internacionales y restringe…   » ver todo el comentario
0 K 8
Butters #11 Butters
Luego dirán que el comunismo no funciona, después de setenta años machacando a la isla
0 K 7

menéame