Una flotilla internacional se dirigirá a Cuba para intentar romper el bloqueo de EEUU contra la isla

Una coalición internacional anuncia la Flotilla 'Nuestra América' con la misión de llevar suministros esenciales a Cuba ante el embargo de EEUU, cuyo fin ha sido solicitado por la Asamblea de la ONU en 30 ocasiones
| etiquetas: cuba , bloqueo , eeuu , flotilla , onu
Al final Cuba no puede comerciar con nadie por imposición de EEUU
esto es lo que tiene ahora
Restricciones Comerciales: Prohíbe la exportación de bienes estadounidenses a Cuba y la importación de productos cubanos a EE. UU.. También limita el comercio de productos de terceros países que contengan más de un 10% de componentes de origen estadounidense.
Sanciones Financieras: Impide que Cuba utilice el dólar estadounidense en transacciones internacionales y restringe… » ver todo el comentario