La flota de drones marinos de Irán amenaza el suministro de petróleo por el Estrecho de Ormuz mientras aumentan las tensiones bélicas [eng]

Los analistas advierten que Teherán está desplegando una sofisticada red de armas asimétricas diseñada para desafiar a las fuerzas navales avanzadas sin depender de buques de guerra tradicionales. Sistemas como el vehículo submarino no tripulado Azhdar, el misil anfibio costero, enjambres de drones, lanchas de ataque rápido, minas navales y misiles antibuque hipersónicos podrían superar las defensas en la estrecha vía marítima.

alehopio #1 alehopio *
Por lo visto, lo que han soltado en las aguas del estrecho de Ormuz no son minas marinas convencionales si no drones submarinos teledirigidos.

96 Hours Underwater, Then It Kills – Iran's 'Azhdar' UUV Strikes Ships Without Warning
www.youtube.com/watch?v=y00X9WU1l9o
alehopio #4 alehopio
El despliegue del misil balístico antibuque denominado "Golfo Pérsico" (en persa Khalij-e Fars) ha fortalecido las capacidades de Irán de denegación de área (A2/AD) en el Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico en general, permitiendo ataques a activos navales hasta 300 kilómetros de distancia y disuadiendo así posibles intervenciones navales estadounidenses o aliadas al imponer altos costos a los grupos de ataque de portaaviones o a las operaciones anfibias.

grokipedia.com/page/Persian_Gulf_(missile)#comparisons-with-comparable
ansiet #2 ansiet
Al matón del colegio le ha salido un acosado pequeñin con mala hostia.
No se si lo escribí bien
#3 Juantxi
#2 Está vez no estoy seguro de que el dictador mundial sepa dónde se ha metido ni si puede salir indemne de esta bravuconada, o sí por el contrario puede perder su hegemonía mundial.
Irán además de ser un gran país ha aprendido a sobrevivir en situaciones de terrible bloqueo y tiene alianzas que le pueden mantener operativo mucho tiempo, posiblemente más que del que dure la munición a los agresores.
