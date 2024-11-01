La flota de drones marinos de Irán amenaza el suministro de petróleo por el Estrecho de Ormuz mientras aumentan las tensiones bélicas [eng]

Los analistas advierten que Teherán está desplegando una sofisticada red de armas asimétricas diseñada para desafiar a las fuerzas navales avanzadas sin depender de buques de guerra tradicionales. Sistemas como el vehículo submarino no tripulado Azhdar, el misil anfibio costero, enjambres de drones, lanchas de ataque rápido, minas navales y misiles antibuque hipersónicos podrían superar las defensas en la estrecha vía marítima.
Irán además de ser un gran país ha aprendido a sobrevivir en situaciones de terrible bloqueo y tiene alianzas que le pueden mantener operativo mucho tiempo, posiblemente más que del que dure la munición a los agresores.