Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

El presidente del Real Madrid fue más allá al enfatizar el papel clave que Enríquez Negreira desempeñaba dentro de la estructura arbitral y la coincidencia de estos pagos con el periodo más exitoso del club catalán en términos de resultados deportivos. “Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que tenía funciones clave. En un periodo de tiempo durante casi 20 años, que coincide casualmente con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país”, manifestó, despertando el aplauso del auditorio.
Pero por una vez en la vida, estoy de acuerdo con Florentino, normal no es.
¿Quién ha inventado nada?
Yo alucino con el ambiente cordial de Menéame. Aquí hay que crear malestar y discrepancia ni cuando no lo hay, con faltas de respeto incluidas. En fin.
Al presidente… Era una broma de que al vicepresidente le paga el barca y al presidente le paga … “El Real Madrid”
Es decir, no he puesto en duda ninguna coma de tu comentario, lo único que insinuó o es que habrá mas personas cobrando en el entorno de los árbitros y mas clubes pagando.
Digo yo eh … es posible que solo sea una manzana podrida como decía Esperanza Aguirre, pero yo soy un mal pensado de la ostia ya.
Y también por eso he recalcado, muy a mi pesar, de estar de acuerdo con Florentino Pérez en lo de: “normal no es”.
El problema es lo que no sabemos. Y no sabemos porque todo está bastante podrido, políticos, jueces, policías, empresarios, clubes de fútbol, periodistas, el Rey Emérito y entre los mas grandes considero que está Florentino, pero es un intocable de este país debido al enorme poder que tiene.
Es muy fácil crear contra información y que en este país seas intocable no significa que no te hagan cosquillas, que ganes todas y cada una de las batallas judiciales, que no tengas detractores o enemigos.
Ahí tienes el ejemplo del Rey de España Juan Carlos I, otro intocable.
Pero vamos, que si quieres hechos y sentencias en firme tranquilo que tienes el argumento ganado. En este país las cloacas del estado empiezan por el Rey Emérito y no sabemos dónde acaba y ni siquiera ahí tenemos sentencias.
Eso sí, 25 años … con bromas como esta…
www.cnmc.es/prensa/sancionador-obra-civil-20220707
Que es muy serio esto que ha hecho el Barca, por mucho que nos de igual, acostumbrados a tanta corrupción.
Y si el Madrid lo ha hecho y le pilla, que pagué
igualtambién.
los favores arbitrales le han venido siempre "de oficio"
Sobre el tema de la noticia, ¿nada que opinar?
Si tuvieras la más mínima idea de lo que hablas sabrías que al Real Madrid y a la explotación del estadio no le afecta lo más mínimo esa sentencia que solo impacta al Ayuntamiento. Ha presentado las cuentas esta misma semana con ingresos récord. Que atrevida es la ignorancia.
Ningún club de futbol se acerca a los 1000M que genera el Real Madrid.
Solo el FC Barcelona ha cometido la ilegalidad de pagar al Vicepresidente en activo de los árbitros.
La secta florentina .... sois como el PP pero con penaltys.
Pero ya sabemos que la corrupción en el fútbol, como en la política, sólo se juzga por sus colores.
Penalty pal Madrid.
Posición Equipo Penaltis a favor (2017-2025)
1 Real Madrid 85
2 Valencia 70
3 Villarreal 70
4 Athletic Club 64
5 FC Barcelona 61
6 Atlético de Madrid 51
7 Getafe 47
8 Real Sociedad 45
9 Sevilla 44
10 Real Betis 41
Curiosamente, el Penal Madrid no es el equipo más goleador (cosa que se podría pensar) La casualidad.
Veamos que hizo Plaza con los intentos del Barça de comprar arbitros:
Caso Camacho (1973–1975)
Hechos clave
En 1973, en el Camp Nou, el directivo azulgrana Xavier Amat se acercó al árbitro Medina Iglesias y le preguntó si había recibido las “cortadoras” (clave para un sobre de 100.000 pesetas) por un partido disputado en Burgos.
El dinero supuestamente debía haber sido entregado por el árbitro Antonio Camacho, actuando como intermediario.
Medina Iglesias redactó un… » ver todo el comentario
No parece ni medio normal que el que mandó en lo árbitros durante 14 años diga que si puede va a joder a un equipo en concreto. Si esto llega a los oídos de los "jodidos" es normal que intentaran… » ver todo el comentario
Y le robó el resto de los años. No me digas más ... eres admirador de Ayuso y de su maromo ¿verdad?
Ahora en serio. Esa clase de declaraciones son peligrosas, porque personas como Florentino tienen muchos esqueletos en el armario, y el día que no se pueda esconder que no ha pagado precisamente a árbitros...
2000-01: Real Madrid
2001-02: Valencia
2002-03: Real Madrid
2003-04: Valencia
2004-05: FC Barcelona
2005-06: FC Barcelona
2006-07: Real Madrid
2007-08: Real Madrid
2008-09: FC Barcelona
2009-10: FC Barcelona
2010-11: FC Barcelona
2011-12: Real Madrid
2012-13: FC Barcelona
2013-14: Atlético de Madrid
2014-15: FC Barcelona
2015-16: FC Barcelona
2016-17: Real Madrid
Pero si vemos la era de Plaza al mando unico… » ver todo el comentario
Según google es cuando acaba el caso negreira. Pero nada, puedes pedir el VAR y que te piten un penalty.
Es una táctica muy antigua.