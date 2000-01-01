Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

El presidente del Real Madrid fue más allá al enfatizar el papel clave que Enríquez Negreira desempeñaba dentro de la estructura arbitral y la coincidencia de estos pagos con el periodo más exitoso del club catalán en términos de resultados deportivos. “Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que tenía funciones clave. En un periodo de tiempo durante casi 20 años, que coincide casualmente con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país”, manifestó, despertando el aplauso del auditorio.