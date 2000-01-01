edición general
Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

El presidente del Real Madrid fue más allá al enfatizar el papel clave que Enríquez Negreira desempeñaba dentro de la estructura arbitral y la coincidencia de estos pagos con el periodo más exitoso del club catalán en términos de resultados deportivos. “Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que tenía funciones clave. En un periodo de tiempo durante casi 20 años, que coincide casualmente con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país”, manifestó, despertando el aplauso del auditorio.

EsUnaPreguntaRetórica
Es enternecedor ver cada jornada a los dos clubs más beneficiados por los arbitrajes quejándose de los arbitrajes.
11 K 50
Naranjin
#1 representa la calidad del aficionado medio
0 K 6
Ze7eN
#1 Poco fútbol ves si solo ves quejarse a ambos. Quejarse, se quejan TODOS, grandes y pequeños, pero SOLO UNO ha pagado al Vicepresidente en activo de los árbitros para "conseguir neutralidad ".
5 K 49
beltzak
#9 Que se sepa. Aún no sabemos quién pagaba al presidente de los árbitros xD

Pero por una vez en la vida, estoy de acuerdo con Florentino, normal no es.
4 K -1
Ze7eN
#19 ¿Perdona? Claro que se sabe, y hay facturas. Y el FC Barcelona ha reconocido a Hacienda que son fraudulentas. Claro que se sabe ¿que coño te inventas? Todos y cada uno de los presidentes del FC Barcelona desde Núñez han reconicido haber pagado a Negreira. Laporta, incluso, le cuatriplicó el sueldo. Vete a mentir y venderle la moto a otro.
2 K 32
beltzak
#24 ¿Pero qué demonios has leído?

¿Quién ha inventado nada?

Yo alucino con el ambiente cordial de Menéame. Aquí hay que crear malestar y discrepancia ni cuando no lo hay, con faltas de respeto incluidas. En fin.
2 K 25
Ze7eN
#32 Has dicho que aún no sabemos quién pagaba a Vicepresidente en activo del CTA. Y te digo que eso es totalmente falso.
0 K 19
beltzak
#35 Noooooo.

Al presidente… Era una broma de que al vicepresidente le paga el barca y al presidente le paga … “El Real Madrid”

Es decir, no he puesto en duda ninguna coma de tu comentario, lo único que insinuó o es que habrá mas personas cobrando en el entorno de los árbitros y mas clubes pagando.

Digo yo eh … es posible que solo sea una manzana podrida como decía Esperanza Aguirre, pero yo soy un mal pensado de la ostia ya.
1 K 22
Ze7eN
#39 Bueno, eso es una pedrada interesada sin indicios. Del Caso Negreira hay pruebas, indicios y certezas. No son cosas equiparables.
1 K 33
beltzak
#41 Por eso he iniciado la frase con “Que se sepa”.

Y también por eso he recalcado, muy a mi pesar, de estar de acuerdo con Florentino Pérez en lo de: “normal no es”.

El problema es lo que no sabemos. Y no sabemos porque todo está bastante podrido, políticos, jueces, policías, empresarios, clubes de fútbol, periodistas, el Rey Emérito y entre los mas grandes considero que está Florentino, pero es un intocable de este país debido al enorme poder que tiene.
0 K 10
Ze7eN
#43 Aha, es tan intocable que uno de los mayores creadores de bulos de este país lleva años monetizando mentiras sobre él en forma de libros y ganando dinero a su costa. Controla tanto a los jueces que estos le perjudican en sentencias como la de Castor o los parkings del Bernabéu. Tiene comprados a todos los estamentos, pero es el único que está en pie de guerra contra la podredumbre de Tebas y LaLiga, la corrupción de CTA y RFEF y el monopolio de Ceferino y la UEFA. Por eso los que mandan en esos organismos son del Barca, del Atleti o del PSG. No se, Rick...
0 K 19
beltzak
#44 ¿Los 100 millones de dólares que cobró el Emérito de donde salieron?

Es muy fácil crear contra información y que en este país seas intocable no significa que no te hagan cosquillas, que ganes todas y cada una de las batallas judiciales, que no tengas detractores o enemigos.

Ahí tienes el ejemplo del Rey de España Juan Carlos I, otro intocable.

Pero vamos, que si quieres hechos y sentencias en firme tranquilo que tienes el argumento ganado. En este país las cloacas del estado empiezan por el Rey Emérito y no sabemos dónde acaba y ni siquiera ahí tenemos sentencias.

Eso sí, 25 años … con bromas como esta…
www.cnmc.es/prensa/sancionador-obra-civil-20220707
0 K 10
mecha
#39 te entendí yo mal también. Pero vamos, acusar al Madrid de pagar al presidente sin pruebas tampoco es para agradecerte.
Que es muy serio esto que ha hecho el Barca, por mucho que nos de igual, acostumbrados a tanta corrupción.

Y si el Madrid lo ha hecho y le pilla, que pagué igual también.
0 K 7
Dene
#9 el otro nunca lo ha necesitado :troll: :troll:
los favores arbitrales le han venido siempre "de oficio"
1 K 15
Ze7eN
#45 Claro, por eso la única vez en la historia que dos árbitros han hecho una rueda de prensa para atacar a un club y amenazarlo justo antes de la final de una competición en la que le iban a arbitrar al día siguiente fue recientemente contra el Real Madrid, ¿verdad?
0 K 19
Ze7eN
#22 No, soy de izquierdas y me da asco la corrupción en todas sus expresiones, por eso condeno el caso Negreria y no lo blanqueo, como haces tú. El FC Barcelona es al fútbol lo que el PP a la política, una mafia organizada y un pozo de corrupción.
2 K 44
Ze7eN
#40 Madre del amor hermoso, como están las cabezas. Hay facturas, lo ha investigado Hacienda, lo ha reconocido el club, el acusado, el hijo... ¿en serio?
2 K 43
Expat_Guinea_Ecuatorial
En otro pais habrian descendido al Barcelona a otra categoria pero en Asspain el futbol es mas importante que ninguna otra cosa
3 K 43
Ze7eN
#18 ¿Qué tiene que ver lo de las obras con este tema?¿Por qué tienes que cambiar de tema y recurrir a algo que afecta al Ayuntamiento de Madrid y no al club?

Sobre el tema de la noticia, ¿nada que opinar?
1 K 33
alfre2
#25 diría que es EL TEMA DEL DÍA. En lugar de hablar sobre un tema sobre el que no hay sentencia, podría hablar sobre las sentencias que afectan directamente a su club. El asunto de los aparcamientos era clave para el proyecto del estadio, y su anulación por parte de la justicia supone una merma muy importante de los ingresos, y esos son los temas que los socios compromisarios esperan que se expliquen en la asamblea.
2 K 1
Ze7eN
#28 tema del dia? xD

Si tuvieras la más mínima idea de lo que hablas sabrías que al Real Madrid y a la explotación del estadio no le afecta lo más mínimo esa sentencia que solo impacta al Ayuntamiento. Ha presentado las cuentas esta misma semana con ingresos récord. Que atrevida es la ignorancia.

Ningún club de futbol se acerca a los 1000M que genera el Real Madrid.
1 K 33
alfre2
#33 :-D :-D :-D que sí, que sí, sin duda!! Hay un artículo en el ABC que lo desgrana todo punto por punto. Y no parece que el ABC lleve ropa interior blaugrana precisamente: www.abc.es/deportes/real-madrid/grietas-megaproyecto-bernabeu-20251107
0 K 12
Ze7eN
#21 Entonces, ¿los difunde sin leer? Era mejor quedar como un ignorante que como un sectario.
1 K 33
Fotoperfecta
#30 ¿Sectario yo, cuando el que vas poniendo negativos eres tú cuando no te lamen el escroto? Anda y que te pelen, colega. Al ignore por faltón.
0 K 12
mmpulido
Lo que no es normal es que el Barsa se quiera ir de rositas mostrando 2 CDs y 4 papeles para justificar la morterada que pagó al jefe de los árbitros durante 17 añitos. Y los pillaron por pretender desgravarselo con hacienda, si es que ni Gil y Gil... :palm:
1 K 29
Ze7eN
#36 Puedes ponerme aquí todos los datos sacados de contexto que quieras, pero que te piten penalties no es delito. Por cada dato que encuentres auw beneficie al Madrid, hay tres que benefician al Barça (como el saldo de expulsiones)

Solo el FC Barcelona ha cometido la ilegalidad de pagar al Vicepresidente en activo de los árbitros.
1 K 29
HeilHynkel
#37

La secta florentina .... sois como el PP pero con penaltys.
0 K 20
Cuñado
Y no es normal, dígalo Agamenón o el hijodeputa éste.

Pero ya sabemos que la corrupción en el fútbol, como en la política, sólo se juzga por sus colores.
3 K 25
Ze7eN
#5 Lo más grave del caso Negreira no es que el FC Barcelona comprara al Vicepresidente de los árbitros para influir en designaciones, ascensos y descensos, lo más grave de todo es que, justo antes de que se destapara en los medios porque Hacienda lo había descubierto, maniobraran en RFEF y CSD con sus ex directivos para modificar el reglamento y que no pudieran sancionales, cosa que pocos medios han explicado.
4 K 60
Ze7eN
#23 Los pagos acaban en 2018. Aprende a usar Google antes de dar lecciones a nadie.
0 K 19
HeilHynkel
#27

Penalty pal Madrid.


Posición Equipo Penaltis a favor (2017-2025)
1 Real Madrid 85
2 Valencia 70
3 Villarreal 70
4 Athletic Club 64
5 FC Barcelona 61
6 Atlético de Madrid 51
7 Getafe 47
8 Real Sociedad 45
9 Sevilla 44
10 Real Betis 41

Curiosamente, el Penal Madrid no es el equipo más goleador (cosa que se podría pensar) La casualidad.
2 K -13
SVSRTZ


Veamos que hizo Plaza con los intentos del Barça de comprar arbitros:

Caso Camacho (1973–1975)

{0x1f539} Hechos clave

En 1973, en el Camp Nou, el directivo azulgrana Xavier Amat se acercó al árbitro Medina Iglesias y le preguntó si había recibido las “cortadoras” (clave para un sobre de 100.000 pesetas) por un partido disputado en Burgos.

El dinero supuestamente debía haber sido entregado por el árbitro Antonio Camacho, actuando como intermediario.

Medina Iglesias redactó un…   » ver todo el comentario
0 K 14
innerfocus
- Nosotros con la mitad apañabamos, añadió.
4 K 11
FueraSionistasdeMeneame
Seria interesante no nos tratases como subnormales enlazando la web de un ultrasur hondureño financiado por FP que de periodista tiene lo que yo de actor porno, para el va de izquierdas y usa fuentes que ni Eduardo Inda se atreve a mencionar en su panfleto.
0 K 10
alfre2
Alguien lleva muy mal la pérdida de influencia, y la paga a golpe de rabieta.
2 K 8
Ze7eN
#3 #4 De momento, la única sentencia que confirma que algún presiente de un club pagaba a periodistas afecta al FC Barcelona y aún tal Bartomeu, y no al Real Madrid.
1 K 33
alfre2
#14 De momento, la única sentencia que para las obras de un mega parking que se pensaba construir en suelo público para luego regalarle la concesión a un equipo de fútbol a fin de hacer negocio afecta al Real Madrid de FlorenTIMO, y no al Barcelona. Si a eso le sumas el atropello que supone pillar el metro en Madrid desde hace unos meses (y de lo que se habla muy poco) te puedes hacer una idea de la experiencia que supone acudir a ese estadio
5 K 32
Fotoperfecta
José Plaza, el número uno de los árbitros españoles desde el año 76 al 90, dijo: “Mientras yo esté, el Barça no ganará la Liga”. Quizás, y sin entrar en que pagar a Negreira fuera legal o no, la frase de Plaza indica porqué otro equipo intentara equilibrar la balanza de injusticias.
No parece ni medio normal que el que mandó en lo árbitros durante 14 años diga que si puede va a joder a un equipo en concreto. Si esto llega a los oídos de los "jodidos" es normal que intentaran…   » ver todo el comentario
4 K 2
Ze7eN
#11 Sería interesante que te informaras y documentaras un poco mejor sobre lo que comentas y José Plaza: La leyenda negra de Plaza: El hombre que salvó al Barça.
3 K 43
Fotoperfecta
#16 No suelo leer bulos. Gracias de todas formas.
2 K -21
HeilHynkel
#16

Y le robó el resto de los años. No me digas más ... eres admirador de Ayuso y de su maromo ¿verdad?
1 K 6
pepel
No es normal el equipo de prensa comprada que tiene el Real Madrid sin saber cuanto paga.
4 K 0
#17 harverto
Es raro que no haya dicho que la actual dictadura favorece al Barcelona
2 K 0
Ze7eN
#17 Pues cualquiera diría que las últimas decisiones del CSD (dependiente del Gobierno) de permitir al Barça inscribir de forma fraudulenta a un par de jugadores sin cumplir las normas económicas pudiera deberse a la presión ciertos partidos nacionalistas catalanes :troll:
2 K 43
FueraSionistasdeMeneame
#17 Discurso para retrasados. Lo más gracioso es como les está colando vender el 10% del club a un fondo árabe mientras vende el discurso de club más saneado y rico del mundo, tiene que tirar de discursos populistas de este tipo para que la mínima oposición que tiene (totalmente silenciada) no pueda sacar el tema.
0 K 10
obmultimedia
"Lo normal es pagarles 50 millones en uno, como hago yo" añadió al final.
3 K -7
#8 PerritaPiloto
Si florentino hubiera sabido que pagando solo al jefe de los árbitros hubiera ahorrado dinero, comparado con pagar a muchos árbitros, pues lo hubiera hecho. :troll:

Ahora en serio. Esa clase de declaraciones son peligrosas, porque personas como Florentino tienen muchos esqueletos en el armario, y el día que no se pueda esconder que no ha pagado precisamente a árbitros...
4 K -11
HeilHynkel
Pues vaya mierda de sobornos porque la cantidad de ligas del Madrid es considerable.

2000-01: Real Madrid
2001-02: Valencia
2002-03: Real Madrid
2003-04: Valencia
2004-05: FC Barcelona
2005-06: FC Barcelona
2006-07: Real Madrid
2007-08: Real Madrid
2008-09: FC Barcelona
2009-10: FC Barcelona
2010-11: FC Barcelona
2011-12: Real Madrid
2012-13: FC Barcelona
2013-14: Atlético de Madrid
2014-15: FC Barcelona
2015-16: FC Barcelona
2016-17: Real Madrid

Pero si vemos la era de Plaza al mando unico…   » ver todo el comentario
6 K -21
Ze7eN
#15 Aha, es considerable, por eso necesitas acabar tu filtrado interesadamente en 2017 y, aún así, el número de ligas del Barça (y de títulos nacionales) es superior.
1 K 29
HeilHynkel
#20

Según google es cuando acaba el caso negreira. Pero nada, puedes pedir el VAR y que te piten un penalty.
1 K 1
oceanon3d
#15 Y todas las copas de Europa; ni una ganada sin ayuda arbitral ... casi todas injustas ... incluidos los botijos de Franco que fueron directamente por dinero siendo esto un hecho histórico demostrado.,
3 K -30
oceanon3d
Este tío es uno de los canceres de la sociedad española actual ... cada vez que le oigo me dan ganas de vomitar.
3 K -25
Ze7eN
#31 Y aún así, lo que ha dicho es cierto, el FC Barcelona ha cometido corrupción deportiva y no se le ha sancionado.
3 K 52
oceanon3d
#38 Lo dudo mucho ... apostaría mas por por un ataque preventivo de Floren para que los ojos no miren dentro de los suyo.

Es una táctica muy antigua.
1 K -6

