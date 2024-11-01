Florentino Pérez convoca una comparecencia de urgencia y da la cara: "hay una persecución contra mí"

La ciudad de Valdebebas en punto a las 18:00 horas, los medios de comunicación que cubren al milímetro los temas deportivos estaban reunidos en una conferencia de prensa más que histórica: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, daba la cara en una conferencia de prensa después de más de una década de no tener un encuentro con la prensa, en esta ocasión, para hablar de temas sobre la situación actual del equipo. Comenzando con un 'Lo lamento, pero no voy a dimitir', Pérez, convocó para aclarar el hecho de que ha habido campañas para...