edición general
8 meneos
52 clics
Florentino Pérez convoca una comparecencia de urgencia y da la cara: "hay una persecución contra mí"

Florentino Pérez convoca una comparecencia de urgencia y da la cara: "hay una persecución contra mí"

La ciudad de Valdebebas en punto a las 18:00 horas, los medios de comunicación que cubren al milímetro los temas deportivos estaban reunidos en una conferencia de prensa más que histórica: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, daba la cara en una conferencia de prensa después de más de una década de no tener un encuentro con la prensa, en esta ocasión, para hablar de temas sobre la situación actual del equipo. Comenzando con un 'Lo lamento, pero no voy a dimitir', Pérez, convocó para aclarar el hecho de que ha habido campañas para...

| etiquetas: florentino pérez , real madrid , comparecencia , persecución
6 2 2 K 76 actualidad
18 comentarios
6 2 2 K 76 actualidad
Comentarios destacados:      
reivaj01 #1 reivaj01
Ayuso style
8 K 83
#5 PerritaPiloto
#1 Cifuentes style.
2 K 30
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso *
#11 #10 #14 #1 se ha vuelto woke
0 K 20
#4 Pixmac
Los ricos también "lloran".
4 K 71
rogerius #6 rogerius
#4 ¡Nadie me quiere, señorita! ¡Y me quitan la merienda! :palm:
1 K 32
FueraSionistasdeMeneame #10 FueraSionistasdeMeneame
Surrealista. Surrealista todo. Ni Trump llega a esos niveles de narcisismo patológico.
5 K 69
Vodker #9 Vodker
“Ha escrito una mujer que ni siquiera sé si sabe de fútbol.”

Le va a caer la del pulpo. Y yo que me alegro.
4 K 47
#17 unocualquierax
#9
Lo que nosotros no sabemos es si él sabe de fútbol, la mayoría creemos que no tiene ni puta idea.
0 K 8
Kantinero #3 Kantinero
Joder, Florentino desmintiendo al ABC

Ficha a MAR que creo que se queda en el paro
1 K 25
lonnegan #11 lonnegan
#3 Y dice que se da de baja jajajaja, me parto
1 K 23
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Este echa de menos los tiempos de José Plaza.
4 K 24
Bonoman #12 Bonoman
Gràcies, Flo.
1 K 21
Vodker #18 Vodker
En Can Barça estarán contentos:
- Liga
- Supercopa
- Rueda de prensa de Su Florentineza.

¡¡ Triplete !!
0 K 13
Kantinero #14 Kantinero
Se mete con LA COPE el ABC, Onda Cero,

Madre mía este se va a hacer de El Diario y de Podemos

Harkon con sueños húmedos
0 K 13
#7 mcfgdbbn3 *
Sí, pero los "jugadores" que fichas, los decides tú y algunos no valen ni de relleno.
0 K 12
Yoryo #15 Yoryo
Tito Flo preparando un pelotazo de pingües beneficios, pero lo primero es llorar y dar pena, después la estocada :troll:
0 K 12
gokurako #8 gokurako
¿Y por eso se han dado de hostias dos jugadores, por defenderle a él?
0 K 10

menéame