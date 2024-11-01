Florence Baitio, modelo y una de las mujeres más negras conocidas que llegó a recibir más de 1000 insultos por una simple foto de sí misma en redes sociales [FRA]  

Florence Baitio nació en Sudán del Sur, uno de los países más recientemente asolados por la guerra. Desde pequeña sabía que podía recibir muchos insultos por su piel oscura. Se hizo modelo y cuando ya se había vuelto popular subió a una red social una foto suya muy sencilla que recibió más de 1200 comentarios de odio, sólo por su piel. Pero ella decidió callar y ese silencio se volvió más fuerte que todo el odio que podía recibir.