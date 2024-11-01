edición general
10 meneos
253 clics
Florence Baitio, modelo y una de las mujeres más negras conocidas que llegó a recibir más de 1000 insultos por una simple foto de sí misma en redes sociales [FRA]

Florence Baitio, modelo y una de las mujeres más negras conocidas que llegó a recibir más de 1000 insultos por una simple foto de sí misma en redes sociales [FRA]  

Florence Baitio nació en Sudán del Sur, uno de los países más recientemente asolados por la guerra. Desde pequeña sabía que podía recibir muchos insultos por su piel oscura. Se hizo modelo y cuando ya se había vuelto popular subió a una red social una foto suya muy sencilla que recibió más de 1200 comentarios de odio, sólo por su piel. Pero ella decidió callar y ese silencio se volvió más fuerte que todo el odio que podía recibir.

| etiquetas: florence baitio , modelo , sudándelsur
8 2 1 K 98 cultura
18 comentarios
8 2 1 K 98 cultura
Spirito #2 Spirito
Sí tiene la piel negra, sí ¿Y?

Me parece bonita y, desde luego, especial. :-*
3 K 36
Lutin #16 Lutin
#2 Está tremenda .
1 K 18
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Un poco de humor negro no hace daño a nadie.
3 K 34
DORO.C #15 DORO.C
#1 ¿Alguien sabe como se desbloquea? :troll:
0 K 13
vicus. #9 vicus. *
Cada día que pasa estoy archi convencido que esto del racismo no es más que retrasó cognitivo, por no comprender que el color negro o tonos más oscuros de la piel va en consonancia con la luz solar, puesto que si no fuese a sí, seríamos todos ciegos, pero hay gente que se empeña en no ver, o no querer ver, que es el peor de los ciegos. Por lo que considero que el racista por su odio a los colores que nos brinda la naturaleza, debería quitarle el don de la vista, total para qué, sino que solo le sirve para sufrir y hacer sufrir a los demás
0 K 20
capitan__nemo #12 capitan__nemo
#9 A mi me resulta imposible entender como del canis lupus han salido tantas razas de perros tan diferentes en tan "poco" tiempo.
0 K 18
vicus. #14 vicus.
#12 Y has visto a algún cánido racista?
0 K 20
#18 gemmota
#14 Mi perro es muuuy racista. Intenta atacar a solo ciertas razas, pero con los perros de su misma raza (Jack Russell) es el perro más pacífico y encantador del mundo.
0 K 9
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Poblaciones con los tonos más oscuros conocidos:
Las comunidades de Sudán del Sur, Níger, Etiopía y Papúa Nueva Guinea (especialmente entre los Dinka, Nuer, Shilluk o Melanesios) presentan algunos de los tonos más oscuros del planeta. En esas regiones hay mujeres cuya piel refleja muy poca luz visible, dando una apariencia casi azulada bajo la luz solar intensa.
(ia)
0 K 18
#8 Robe7064
#5 Raro raro lo de Papúa Nueva Guinea. Creo que en vez de ese país deberían mencionar la India, por la gente de las islas Andamán.
0 K 7
alfre2 #4 alfre2
El vídeo no carga. Se ve una pantalla negra
2 K 17
alfre2 #6 alfre2
#4 mea culpa. Ahora sí carga!
0 K 12
Mltfrtk #17 Mltfrtk
Los mismos que la insultan también exhiben su humor nazi para subnormales :peineta:
0 K 10
#13 Leon_Bocanegra
Esta no se queda corta en "oscuridad"


www.facebook.com/share/r/1Hr5uPD4RU/  media
0 K 9
#11 lordban
"En redes sociales"

En redes sociales por simple cantidad te llega lo peor, así de fácil.
0 K 7
#3 EISev
Supongo que será porque a alguien le recuerda el maquillaje del blackface

Lo mismo que hay que pedir disculpas por los capirotes de algunas hermandades de Sevilla, porque a algunos les recuerda el uniforme del Klan
1 K 4
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#3 Pues mira lo que ha pasado con los símbolos solares orientales dextrógiros :troll:
0 K 11
#7 torbert
Desde pequeña sabía que podía recibir muchos insultos por su piel oscura.

Joder, qué manipulación más burda.
1 K -4

menéame