Florence Baitio, modelo y una de las mujeres más negras conocidas que llegó a recibir más de 1000 insultos por una simple foto de sí misma en redes sociales [FRA]  

Florence Baitio nació en Sudán del Sur, uno de los países más recientemente asolados por la guerra. Desde pequeña sabía que podía recibir muchos insultos por su piel oscura. Se hizo modelo y cuando ya se había vuelto popular subió a una red social una foto suya muy sencilla que recibió más de 1200 comentarios de odio, sólo por su piel. Pero ella decidió callar y ese silencio se volvió más fuerte que todo el odio que podía recibir.
Me parece bonita y, desde luego, especial.
Las comunidades de Sudán del Sur, Níger, Etiopía y Papúa Nueva Guinea (especialmente entre los Dinka, Nuer, Shilluk o Melanesios) presentan algunos de los tonos más oscuros del planeta. En esas regiones hay mujeres cuya piel refleja muy poca luz visible, dando una apariencia casi azulada bajo la luz solar intensa.
En redes sociales por simple cantidad te llega lo peor, así de fácil.
Lo mismo que hay que pedir disculpas por los capirotes de algunas hermandades de Sevilla, porque a algunos les recuerda el uniforme del Klan
Joder, qué manipulación más burda.