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Flipping inmobiliario: el negocio de comprar, renovar y revender por 50.000 euros más en plena crisis de vivienda

El Sindicato de Inquilinas de Madrid advierte de que es una de expresión “muy clara” de cómo la vivienda se ha convertido en un activo financiero para el beneficio privado a costa de expulsar a vecinos y vecinas de sus hogares

| etiquetas: vivienda , especulacion , españa
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2 comentarios
1 0 2 K -8 cultura
#2 tropezon *
Pues con 50000 euros apenas si pagas los gastos de notaria, hipoteca, etc.
Ya ni te cuento lo que cuestan unos albañiles para una reforma

En fin, voto bulo.
Realmente se revende ganando mucha más pasta.

PD: aprovecho que el que manda la noticia me tiene ignorado y no me va a leer... o sí :troll:
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
¿Sabéis cuánto pagan de ITP estas empresas en Madrid? Un 2%. PP y Vox votaron en contra de subírselo a estas empresas y bajárselo a la gente que compra para vivir. x.com/JorgeMoruno/status/2037459920862241180

Curioso cuando la derecha siempre estuvo en contra de la especulacion en España y hacer a otros pobres, que clase de pacto epsteiniano han tenido para cambiar de posicion? cuantos niños asesinados violados en rituales está costando dejar a todos sin casa? y matar el país? a la gente? su futuro?

Esto es un genocidio cultural
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menéame