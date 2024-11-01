Fitch avisa de que una ruptura de la OTAN podría traducirse en rebajas de ‘rating’ para los países europeos

La agencia de calificación Fitch ha avisado este jueves de que los países europeos se enfrentan a posibles rebajas de ‘rating’ en caso de que las tensiones de Estados Unidos con Dinamarca y Groenlandia se traduzcan en una ruptura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El jefe de ‘ratings’ soberanos de Fitch, James Longsdon, ha afirmado en declaraciones recogidas por ‘Investing’ que estos «ajustes» de un peldaño serían similares a los realizados en otras zonas inestables del mundo y que han afectado a estados como Israel,...