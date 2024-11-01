edición general
4 meneos
9 clics
Fitch avisa de que una ruptura de la OTAN podría traducirse en rebajas de ‘rating’ para los países europeos

Fitch avisa de que una ruptura de la OTAN podría traducirse en rebajas de ‘rating’ para los países europeos

La agencia de calificación Fitch ha avisado este jueves de que los países europeos se enfrentan a posibles rebajas de ‘rating’ en caso de que las tensiones de Estados Unidos con Dinamarca y Groenlandia se traduzcan en una ruptura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El jefe de ‘ratings’ soberanos de Fitch, James Longsdon, ha afirmado en declaraciones recogidas por ‘Investing’ que estos «ajustes» de un peldaño serían similares a los realizados en otras zonas inestables del mundo y que han afectado a estados como Israel,...

| etiquetas: fitch , otan , rating , ruptura , rebajas , europa , solvencia
3 1 0 K 46 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
ur_quan_master #3 ur_quan_master
¿ Esos mismos Ratings que le daban la máxima calificación a Lemman Brothers en 2008?
Que se los metan por el culo. No entiendo por qué en Europa se siguen utilizando.
7 K 84
jm22381 #1 jm22381
No como la deuda de EEUU que seguro, seguro que naranjito la va a pagar... :roll:
1 K 23
hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera
No hacer caso a los subnormales por favor.
1 K 22
NoEresTuSoyYo #5 NoEresTuSoyYo
Europa le cierra el mercado a los usanos y los usanos se van a mamarla rápido y luego nos abrimos al resto del mundo sin que los usanos nos digan lo que debemos de hacer y con quien. Lo único que les quedaría sería empezar a bombardear Europa a la desesperada,
0 K 17
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Estos a su puta bola. Como si importara mucho en mitad de una guerra mundial. A ver si revientan también estos mierdas de las agencias de calificación.
0 K 14
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Otra manera de presiona, quieren a una Europa sumisa aceptando todas las imposiciones de EE.UU.
0 K 11

menéame