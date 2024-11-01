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La fiscalía de Trump lanza una investigación contra Petro por supuestos vínculos con narcotraficantes

La fiscalía de Trump lanza una investigación contra Petro por supuestos vínculos con narcotraficantes

El Departamento de Justicia de EEUU examina si el presidente de Colombia tiene vínculos con narcotraficantes, según publica The New York Times

| etiquetas: eeuu , trump , petro , colombia
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6 comentarios
16 4 0 K 122 actualidad
Supercinexin #3 Supercinexin
Fabricando un nuevo caso para invadir Colombia, porque los colombianos han votado mal.
12 K 173
#1 Leclercia_adecarboxylata *
El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Y el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país.

La primera vez puede colar... con infinitas dudas, pero que ahora todos los líderes internacionales sean narcotraficantes y Trump sea el adalid de la lucha antidroga, por favor, que encierren ya a Trump. Es ofensiva y descarada esta tomadura de pelo.
3 K 34
tricionide #6 tricionide
el nuevo hitler abriendose paso en el mundo,
1 K 20
#2 yukatan
y si no los tiene se los inventan
1 K 13
#4 omega7767
vaya, va a acabar compartiendo celda con Maduro
0 K 11

menéame