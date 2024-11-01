edición general
6 meneos
4 clics
Fiscalía de EE. UU. acusará a Maduro en su próximo juicio de la venta de pasaportes a cárteles de Sinaloa y Los Zetas cuando era canciller

Fiscalía de EE. UU. acusará a Maduro en su próximo juicio de la venta de pasaportes a cárteles de Sinaloa y Los Zetas cuando era canciller

La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York. Allí enfrentará cargos por narcotráfico, terrorismo y, según revela el diario mexicano Reforma, los fiscales también buscarán demostrar que Maduro habría vendido pasaportes venezolanos a narcos de los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Los Zetas cuando fue ministro de Exteriores entre 2006 y 2008.

| etiquetas: maduro , venezuela , acusación
6 0 2 K 54 politica
11 comentarios
6 0 2 K 54 politica
Comentarios destacados:      
#1 Alcalino *
A ver si lo he entendido... después de tanta movida, ¿¿¿! lo acusan de algo que hizo cuando era canciller !???

¿A que estamos esperando aquí para enchironar a Feijoo por no se que foto con un narco hace 30 años?
6 K 74
Supercinexin #3 Supercinexin
Los Zetas, que fueron precisamente entrenados por los Estados Unidos como cuerpo de élite militar del ejército mexicano para combatir contra el Comunismo perpetrando como es lógico auténticas carnicerías y atrocidades contra supuestos "guerrilleros" y que se dieron cuenta de que mejor asesinar a los narcotraficantes de la época y quedarse con su negocio que seguir siendo soldados.

Ahora el responsable de todo parece que también es Don Nicolás Maduro.

En fin, si lo dice la Policía…   » ver todo el comentario
5 K 63
Deviance #2 Deviance
Le perdonan lo de "Los Soles".
3 K 44
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Van bajando el listón, de dirigir el mayor cartel de droga del planeta, el Cartel de los Soles, a vender pasaportes venezolanos a narcotraficantes

Supongamos que sea cierto, y sin ser yo jurista, EEUU puede decirle a un tercer país a quién puede dar o vender (recordemos la golden visa de Trump) sus pasaportes nacionales, y que eso sea considerado un delito bajo jurisdicción EEUU? :shit:w
3 K 30
woody_alien #6 woody_alien
#5 A ver, circule ...  media
1 K 23
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
#6 Si sale adelante este cargo crearán el precedente legal que permitirá a EEUU capturar y juzgar a cualquier presidente/dirigente de cualquier país del Mundo con tal de que uno de sus ciudadanos/súbditos con pasaporte legal, cometa un delito en EEUU

Literalmente impondrán su ley a punta de tanque
1 K 15
pitercio #9 pitercio *
¿Y los firmaba y entregaba él? Puaf, no le van ni a acusar. Maduro ya se está sacando el carnet del club de campo y mirando piso en Ortega y Gasset. Con los ahorros seguros y encima un día vuelve a Caracas de visita en loor de multitudes.
0 K 15
Priorat #8 Priorat
¿Primero lo detenemos y luego ya veremos de qué lo acusamos?
0 K 13
#10 capitan.meneito
#8 a ver si llega al juicio vivo
0 K 11
Malinke #11 Malinke *
Le van a acabar acusando de robar bolis cuando era un crío, de las oficinas del Citibank de Caracas.
0 K 11
Pertinax #4 Pertinax *
Hacía falta una excusa para que en Venezuela gobernasen las Delcy y Cabellos afines, y está es más chorra que cualquier otra, pero es una solución de consenso que contenta a todos.
1 K 9

menéame