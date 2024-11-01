Fiscalía de EE. UU. acusará a Maduro en su próximo juicio de la venta de pasaportes a cárteles de Sinaloa y Los Zetas cuando era canciller

La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York. Allí enfrentará cargos por narcotráfico, terrorismo y, según revela el diario mexicano Reforma, los fiscales también buscarán demostrar que Maduro habría vendido pasaportes venezolanos a narcos de los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Los Zetas cuando fue ministro de Exteriores entre 2006 y 2008.
¿A que estamos esperando aquí para enchironar a Feijoo por no se que foto con un narco hace 30 años?
Ahora el responsable de todo parece que también es Don Nicolás Maduro.
En fin, si lo dice la Policía… » ver todo el comentario
Supongamos que sea cierto, y sin ser yo jurista, EEUU puede decirle a un tercer país a quién puede dar o vender (recordemos la golden visa de Trump) sus pasaportes nacionales, y que eso sea considerado un delito bajo jurisdicción EEUU? w
Literalmente impondrán su ley a punta de tanque