Fiscalía de EE. UU. acusará a Maduro en su próximo juicio de la venta de pasaportes a cárteles de Sinaloa y Los Zetas cuando era canciller

La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York. Allí enfrentará cargos por narcotráfico, terrorismo y, según revela el diario mexicano Reforma, los fiscales también buscarán demostrar que Maduro habría vendido pasaportes venezolanos a narcos de los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Los Zetas cuando fue ministro de Exteriores entre 2006 y 2008.