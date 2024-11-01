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La Fiscalía defenderá en la Audiencia Nacional que no se facilite a Julio Iglesias su denuncia por agresión sexual
Una jueza cita este viernes al Ministerio Público y a la defensa del artista por la demanda en la que el cantante reclama acceder a la denuncia de dos exempleadas
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#1
CharlesBrowson
pa ke kieres saber eso? jajajaja
El escrito de la fiscalia
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#2
Alakrán_
*
#1
Es surrealista...
Le han puesto una denuncia penal por un montón de delitos ¿Quién? Ahhhhh! Se dice pecado pero no el pecador!
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#6
Finneward
#2
Si la Audiencia Nacional dice que no es competente y por tanto no va a haber juicio en primera instancia no veo la necesidad de informar de quien es el denunciante. No se vulnera el derecho a defensa y sí que se puede perjudicar una posible investigación. Porque con pasta hacer desaparecer cosas es muy fácil.
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#7
Tensk
#6
Me es irrelevante que el tío tenga pasta, si eso es así es una indefensión para el acusado.
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#4
Ominous
Tirar la piedra y esconder la mano. Vaya mierda de fiscalía sectaria tenemos.
1
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#3
Pertinax
*
Edit.
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#5
Priorat
Si el tribunal no es competente, no hace falta ir compartiendo cosas. Me parece razonable.
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