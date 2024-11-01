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La Fiscalía defenderá en la Audiencia Nacional que no se facilite a Julio Iglesias su denuncia por agresión sexual

La Fiscalía defenderá en la Audiencia Nacional que no se facilite a Julio Iglesias su denuncia por agresión sexual

Una jueza cita este viernes al Ministerio Público y a la defensa del artista por la demanda en la que el cantante reclama acceder a la denuncia de dos exempleadas

| etiquetas: fiscalía , audiencia nacional , julio iglesias , agresión sexual
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7 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pa ke kieres saber eso? jajajaja

El escrito de la fiscalia
5 K 57
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
#1 Es surrealista... Le han puesto una denuncia penal por un montón de delitos ¿Quién? Ahhhhh! Se dice pecado pero no el pecador!
4 K 48
#6 Finneward
#2 Si la Audiencia Nacional dice que no es competente y por tanto no va a haber juicio en primera instancia no veo la necesidad de informar de quien es el denunciante. No se vulnera el derecho a defensa y sí que se puede perjudicar una posible investigación. Porque con pasta hacer desaparecer cosas es muy fácil.
1 K 27
#7 Tensk
#6 Me es irrelevante que el tío tenga pasta, si eso es así es una indefensión para el acusado.
0 K 11
#4 Ominous
Tirar la piedra y esconder la mano. Vaya mierda de fiscalía sectaria tenemos.
1 K 21
Pertinax #3 Pertinax *
Edit.
0 K 18
Priorat #5 Priorat
Si el tribunal no es competente, no hace falta ir compartiendo cosas. Me parece razonable.
0 K 13

menéame