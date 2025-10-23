edición general
La Fiscalía de Andalucía abre una investigación sobre las denuncias por el cribado del cáncer de mama

La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía está investigando qué ocurre con los cribados de cáncer de mama. Así lo ha informado en un comunicado en el que ha emitido un decreto para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama.

Muy bien, espero que no dure veinte años y que los que encuentren no sean muñecos de paja
Fachas, neoliberales y gente que afrima que no es de izquierdas ni de derechas diciendo que la fiscalía está politizada para quitar hierro a la cagada del PP andaluz en 3, 2, 1....
Bienvenida al club, Fiscalía, aunque es cierto que llegas con algo de retraso.
#3 La denuncia se presentó el martes, el proceso se abre hoy. Dos días han tardado.
