La Fiscalía abre diligencias contra el ayuntamiento de Judith Piquet (PP y Vox) por tres nuevos presuntos delitos

La regidora de Alcalá de Henares vuelve a estar en el foco judicial tras nuevos posibles delitos con las piscinas municipales . El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dirigido por Judith Piquet (PP) de la mano de Vox, será investigado por la Fiscalía por tres nuevos delitos relacionados con el mantenimiento de las piscinas municipales. El Ministerio Público ha admitido una denuncia de Más Madrid en la que los progresistas señalan que la corporación municipal podría haber cometido delitos contra la salud pública, prevaricación administrativa y...
Espero que la rotación de los funcionarios sea la correcta, es bien sabido que el trabajo repetitivo es peligroso para la salud y seguridad en los puestos laborales.