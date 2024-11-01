Firmar la sentencia contra el Fiscal General es firmar la prueba incriminatoria de autoculpabilidad

Desde el final del juicio se ha especulado que la sentencia se hará pública el 12 ó 13 de diciembre. Lo cierto es que ya son tres semanas que se ha hecho pública una sentencia oral de culpabilidad sin sentencia redactada, sellada y firmada.
| etiquetas: tribunal supremo , fiscal general , ayuso , quirón , alberto
Dejad de hacer el ridículo, anda
En hacer el ridiculo, tu eres un experto
Si yo fuera tú, iría comprando pomada.
Cuando eso suceda, seguramente #_2 se esconderá debajo de alguna piedra, tal y como hicieron los que defendían la pretendida inocencia de la manada de Pamplona.