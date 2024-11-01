edición general
Firmar la sentencia contra el Fiscal General es firmar la prueba incriminatoria de autoculpabilidad

Desde el final del juicio se ha especulado que la sentencia se hará pública el 12 ó 13 de diciembre. Lo cierto es que ya son tres semanas que se ha hecho pública una sentencia oral de culpabilidad sin sentencia redactada, sellada y firmada.

makinavaja #1 makinavaja
La justicia española es una chapuza, la mires por donde la mires...
alcama #4 alcama *
#1 Pero solo con las sentencias que no nos gustan o que perjudican a nuestro partido político. Con la Gurtel ahí la justicia estuvo bien ¿verdad?

Dejad de hacer el ridículo, anda
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#4 "Dejad de hacer el ridículo, anda"
En hacer el ridiculo, tu eres un experto
alcama #2 alcama
Lloros S03E03
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 Para lloros (lagrimas fachas) los vuesros, cuando instancias superiores de Justicia (la de verdad, no este circo que hemos visto) tumben esta sentencia esperpentica

Si yo fuera tú, iría comprando pomada.
Beltenebros #5 Beltenebros
#3
Cuando eso suceda, seguramente #_2 se esconderá debajo de alguna piedra, tal y como hicieron los que defendían la pretendida inocencia de la manada de Pamplona.
