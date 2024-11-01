Finlandia reemplazó las superficies artificiales de los parques infantiles con elementos naturales como barro y tierra, y los resultados sorprendieron incluso a los investigadores [ENG]

Un número cada vez mayor de educadores e investigadores están reconsiderando lo que los niños realmente necesitan de los espacios donde crecen y aprenden. En el norte de Europa, esa pregunta llevó a un experimento que reemplazó las configuraciones familiares de los parques infantiles por otras menos controladas y más naturales. Esto es lo que pasó después.
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Tengo niñas pequeñas en Suecia y básicamente van con mono de trabajo forestal de septiembre a mayo La pequeña se pasa una hora al día en el bosque cercano si no está diluviando o a -20°C
Aquí la gente es en general mucho más relajada con el tema de lo limpia o bonita que tenga que ser la ropa de los niños. Oigo a menudo comentarios de gente que vuelve de España alucinada de lo impecables que van normalmente allí. Incluso en algún podcast lo he escuchado, que parece que todos los peques vayan camino de una boda
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Cagarme un poquitin en Dios fue lo mas suave q solté
CC #10
Cagarme un poquitin en Dios fue lo mas suave q solté
Eso es sanísimo. Yo me cago en Dios todos los días.
Anecdota estupida: Recuerdo con especial terror la primera semana en la resi, q me levante un dia medio sobao y estaba tomandome el cafe en la cocina mirando distraido por la ventana y de repente me fijo y veo a un corro de niños pequeños cogidos de la mano sin camiseta alrededor de una bombilla parados... en mi puta vida en españa por razones obvias… » ver todo el comentario
Israel va mucho por ahí últimamente, adoran las bombillas, las que explotan en según qué sitios. Aunque no tanto como las bombazas.
Yo conozco a algún argentino que profesa esa religión
Fuera coñas, los entornos naturales para los niños deberian ser la norma...