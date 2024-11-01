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Finlandia reemplazó las superficies artificiales de los parques infantiles con elementos naturales como barro y tierra, y los resultados sorprendieron incluso a los investigadores [ENG]

Finlandia reemplazó las superficies artificiales de los parques infantiles con elementos naturales como barro y tierra, y los resultados sorprendieron incluso a los investigadores [ENG]

Un número cada vez mayor de educadores e investigadores están reconsiderando lo que los niños realmente necesitan de los espacios donde crecen y aprenden. En el norte de Europa, esa pregunta llevó a un experimento que reemplazó las configuraciones familiares de los parques infantiles por otras menos controladas y más naturales. Esto es lo que pasó después.

| etiquetas: finlandia , superficies , goma , parques , barro , tierra , mejor salud
14 2 5 K 23 ciencia
17 comentarios
14 2 5 K 23 ciencia
Comentarios destacados:      
#2 “Esto es lo que paso después” -> Irrelevante por clickbait
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
No me lo voy a creer
0 K 11
eltoloco #2 eltoloco *
“Esto es lo que paso después” -> Irrelevante por clickbait
7 K 61
johel #15 johel *
#2 "los resultados sorprendieron incluso a los investigadores" Y por estar creado con IA.
0 K 11
u_70n1 #17 u_70n1
#2 +1 yo le he votado sensacionalista
0 K 9
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
Pero eso no da "sobres" ;) ;)
0 K 20
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#3 Tener un parque infantil "cuidado" aunque tenga superficies naturales tambien da muchas oportunidades de sobres. Hay que ser mas creativos!!
0 K 9
pedrobotero #4 pedrobotero
Le falta algo de gravilla y aristas semienterradas de metal oxidadas y ya tenemos el parque infantil de los 80s!
3 K 36
skaworld #6 skaworld
#4 " aristas semienterradas de metal oxidadas "  media
4 K 44
pedrobotero #8 pedrobotero
#6 correcto, unas con tétanos y otras con VIH
1 K 22
skaworld #5 skaworld
...que no se imaginaron que una turba padres pudiera perseguirlos durante kilómetros con antorchas y horcas tras primero experimentar con sus hijos y mas importante, aumentar extraordinariamente la carga de lavadoras de sus hogares.
0 K 12
#10 heiwa *
#5 Na, no creo que cambiara mucho el ritmo de las lavadoras :-)
Tengo niñas pequeñas en Suecia y básicamente van con mono de trabajo forestal de septiembre a mayo xD La pequeña se pasa una hora al día en el bosque cercano si no está diluviando o a -20°C
Aquí la gente es en general mucho más relajada con el tema de lo limpia o bonita que tenga que ser la ropa de los niños. Oigo a menudo comentarios de gente que vuelve de España alucinada de lo impecables que van normalmente allí. Incluso en algún podcast lo he escuchado, que parece que todos los peques vayan camino de una boda xD
2 K 29
skaworld #13 skaworld *
#12 pa q entiendas el nivel de malrollismo... imagina q te levantas un dia nublado te estas tomando el cafe y por la ventana ves algo parecido a esto en la guarderia de enfrente sin explicacion, contexto y medio sobao

www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/v5rmae/uv_lamp_light_baths_wer

Cagarme un poquitin en Dios fue lo mas suave q solté

CC #10  media
3 K 43
Cuñado #16 Cuñado
#13 LOL. He visto muchas películas de terror sin una escena tan perturbadora.

Cagarme un poquitin en Dios fue lo mas suave q solté

Eso es sanísimo. Yo me cago en Dios todos los días.
1 K 22
skaworld #11 skaworld
#10 Jodo pos yo me pasé el Erasmus en Göteborg y tenia una guarderia en frente de mi resi y recuerdo a los crios como los chicos del maiz xD

Anecdota estupida: Recuerdo con especial terror la primera semana en la resi, q me levante un dia medio sobao y estaba tomandome el cafe en la cocina mirando distraido por la ventana y de repente me fijo y veo a un corro de niños pequeños cogidos de la mano sin camiseta alrededor de una bombilla parados... en mi puta vida en españa por razones obvias…   » ver todo el comentario
1 K 22
Nylo #14 Nylo *
#11 religiones paganas adoradoras de las bombillas
Israel va mucho por ahí últimamente, adoran las bombillas, las que explotan en según qué sitios. Aunque no tanto como las bombazas.
1 K 23
Cuñado #12 Cuñado
#11 religiones paganas adoradoras de las bombillas

Yo conozco a algún argentino que profesa esa religión
1 K 22
Sacronte #9 Sacronte
Lo que pasaría es que ayer cuando me hija se estampó ayer de boca, a parte de sangrarle el labio se hubiera puesto de barro hasta las cejas xD xD

Fuera coñas, los entornos naturales para los niños deberian ser la norma...
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menéame