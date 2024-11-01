edición general
El final más loco que verás jamás | Bozigit Islamgereev (RUS) vs. Rakhim Magamadov (FRA) [ENG]

Bozigit Islamgereev (RUS) vs. Rakhim Magamadov (FRA) | Campeonato Europeo Sub-23 2026 | Cuartos de final | Lucha libre 86 kg

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
La última que hace el ruso es impresionante. Por cierto, mucha deportividad por ambas partes.
#2 CarlosSanchezDiaz
#1 increíble, que alguien lo explique please.
y de paso que ponga el minuto del salto que da.
#5 cajadecartonmojada *
#2 10:50
#7 framirez8290
#4 #6 #1 Primera vez que veo una llave de la WWE que vale puntos y no aplausos. :troll:
Mltfrtk #6 Mltfrtk *
No sé qué ha pasado, le han dado 4 puntos al ruso en una "llave" o como lo llamen y luego al final otro punto más sin hacer nada. El francés ha se quedado fundido. Ha sido interesante.
Connect #3 Connect
14 minutos de un deporte que no tengo pajolera idea de qué va. Me temo que seguirá siendo lo más loco que jamás seguiré sin ver nunca. Y valga toda la redundancia...
eltxoa #4 eltxoa
no entiendo lo que pasa. casi al final va el rus 5 a fra 8 y de repente son rus 9 a fra 8
