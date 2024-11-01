edición general
7 meneos
28 clics
Fin a Zonas de Bajas Emisiones por desigualdad social, ¿la sentencia a las áreas con restricciones

Fin a Zonas de Bajas Emisiones por desigualdad social, ¿la sentencia a las áreas con restricciones

Francia deroga ya sus Zonas de Bajas Emisiones en todo el país, una medida aplaudida hoy por las asociaciones de automovilistas que buscan ya en España, mediante sentencias judiciales, el fin también en nuestro país de las áreas con restriccione. La medida, ya aprobada por ley en la Asamblea Nacional, pende ahora solo de la ratificación definitiva por parte del Tribunal Constitucional, pero todo indica a que concluirá con su tramitación tras casi un año de debate político y judicial.

| etiquetas: zbe , bajas emisiones , francia , contaminación , desigualdad
5 2 0 K 71 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
#1 Pitchford
Posibles alternativas para bajar contaminación: limitar el número de km o el número de días de cada vehículo por la ZBE (tengan la etiqueta que tengan, con posibilidad de cierta proporcionalidad en función de lo que contaminen) salvo a los eléctricos puros, que no tendría sentido.
0 K 19
#2 Cualicuatrototem
Vaya empeño en no pisar la acera que tienen algunos, ¿no es desigualdad social también que el transporte público se vea ralentizado porque algunos quieren trasladarse sobre 1500 kg de acero y plástico?, ¿y correr el riesgo de ser atropellado por miles de cubículos de tonelada y media que comparten el espacio con personas que se desplazan andando o en bicicleta no es desigualdad social?, ¿o respirar polución que te enferma?
Desigualdad la de las pobres petroleras.
0 K 8
taSanás #3 taSanás
Están reculando porque tienen que seguir vendiendo coches de combustión para no irse a pique en 5 años.

No es más que eso
0 K 7

menéame