Fin a Zonas de Bajas Emisiones por desigualdad social, ¿la sentencia a las áreas con restricciones

Francia deroga ya sus Zonas de Bajas Emisiones en todo el país, una medida aplaudida hoy por las asociaciones de automovilistas que buscan ya en España, mediante sentencias judiciales, el fin también en nuestro país de las áreas con restriccione. La medida, ya aprobada por ley en la Asamblea Nacional, pende ahora solo de la ratificación definitiva por parte del Tribunal Constitucional, pero todo indica a que concluirá con su tramitación tras casi un año de debate político y judicial.