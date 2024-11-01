La Filosofía Oculta de Rosalía en LUX - ¿Quién es Simone Weil?

¡Hola, filoadictos! Soy Enric, tu profesor de filosofía en Youtube, y esto es Adictos a la Filosofía (...). Hace poco me entero con sorpresa de que Rosalía, la cantante autora de El Mal Querer y Motomami, cita en su último disco LUX a una de las filósofas más admirables del s. XX, que probablemente ha tenido la vida más apasionada de toda la Historia de la filosofía: Simone Weil. En concreto, hace referencia a una frase que encontramos en su obra "La gravedad y la gracia", a saber: "El amor no es consuelo, es luz"
| etiquetas: rosalía , lux , filosofía , simon weil
cursosdeguion.com/627-que-es-el-recurso-narrativo-diabolus-ex-machina-
Así que el deus salva la situación y el diabolus la caga.
He buscado un poco más y aquí explican la diferencia entre un deus ex machina y la eucatástrofe de la habla Tolkien:
"No estamos hablando de un deus ex machina. Un deus ex machina rompe simplemente las reglas de la historia y nos deja insatisfechos. Pero la eucatástrofe no rompe las reglas sino que las cambia, o, mejor dicho, revela que las reglas no eran las que creíamos"… » ver todo el comentario
"El texto, de autor anónimo y título original El roman de Flamenca, se encuentra incompleto y cuenta la historia de una mujer que da nombre al texto y que vive prisionera en una torre por culpa de los celos de su marido. Guillem de Nevers es un caballero que se… » ver todo el comentario
Si ponen la frase de una filósofa, ponen un orquesta y cantan en tres idiomas, malo.
Primero aclararse. Yo lo tengo claro: prefiero hacer famosa a gente como Rosalía. Ahora tu turno.
Quiero traer aquí a colación términos como "eucatástrofe", (acuñado por Tolkien, es.wikipedia.org/wiki/Eucatástrofe) o el concepto de vacío que hay tanto en la filosofía del Tao como en Yoga y otras tradiciones orientales, pero vista desde la lógica filosófica de una cristiana.
Hasta donde entiendo, el deus ex machina cambia el escenario de la obra inesperadamente. La eucatástrofe cambia la tendencia negativa a positiva, exclusivamente.
El término en si me parece interesante porque implica un cambio en el destino anunciado de las cosas en un sentido concreto. Simo Weil habla de la "gravedad" como aquello a lo que la naturaleza tiende (muerte y destrucción) y que la "luz" divina tiene el poder de cambiar el destino (vida y creación).
Análisis semiótico de los clavos de oro: La canción popular como epítome de la relación-sujeto en la crisis de la propiedad y la memoria.
La maquinaria de marketing de Rosalía da rabia, pero los que sublimáis cada pedo que se tira sois los verdaderos hartibles.