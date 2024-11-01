La Filosofía Oculta de Rosalía en LUX - ¿Quién es Simone Weil?

¡Hola, filoadictos! Soy Enric, tu profesor de filosofía en Youtube, y esto es Adictos a la Filosofía (...). Hace poco me entero con sorpresa de que Rosalía, la cantante autora de El Mal Querer y Motomami, cita en su último disco LUX a una de las filósofas más admirables del s. XX, que probablemente ha tenido la vida más apasionada de toda la Historia de la filosofía: Simone Weil. En concreto, hace referencia a una frase que encontramos en su obra "La gravedad y la gracia", a saber: "El amor no es consuelo, es luz"