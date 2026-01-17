La fiebre por Stranger Things en A Estrada: "Hay clientes que compran 35 huevos de chocolate"

Kinder ha lanzado una colección de «funkos» de los personajes que ha desatado una fiebre colectiva y ha conducido a la rotura de stock, con la consiguiente desesperación de los clientes. La ansiedad de los clientes por completar la colección y la imposibilidad de los comerciantes por reponer un producto agotado a nivel global ha llevado a una histeria colectiva que se ha traducido en grupos de WhatsApp en los que se intercambian funkos o se informa puntualmente de posibles reposiciones del producto.