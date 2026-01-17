edición general
La fiebre por Stranger Things en A Estrada: "Hay clientes que compran 35 huevos de chocolate"

Kinder ha lanzado una colección de «funkos» de los personajes que ha desatado una fiebre colectiva y ha conducido a la rotura de stock, con la consiguiente desesperación de los clientes. La ansiedad de los clientes por completar la colección y la imposibilidad de los comerciantes por reponer un producto agotado a nivel global ha llevado a una histeria colectiva que se ha traducido en grupos de WhatsApp en los que se intercambian funkos o se informa puntualmente de posibles reposiciones del producto.

5 comentarios
johel #2 johel
¿Cuanto han pagado a la pox de galicia por la propaganda?
2 K 41
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Memeces del primer mundo.
1 K 27
ObjetivoPeroNo #4 ObjetivoPeroNo *
La era de los subnormales ha llegado.
1 K 21
#5 soberao
#4 Ya sólo falta que Trump invada Groenlandia mañana y nos despertemos con helicópteros secuestrando a los miembros de la casa real danesa y del parlamento danés a lo Maduro.
1 K 31
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
No hay huevos.
0 K 13

