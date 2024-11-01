edición general
Ferreras promociona el libro de Marchena en Al Rojo Vivo  

El presentador de La Sexta publicita en su programa el libro del juez

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
A QUIENES VOTAIS ANTIGUA: el meneo está en CULTURA no en ACTUALIDAD
carademalo #11 carademalo *
#2 Hay muchos votos para este meneo, independientemente del sub en el que esté.

- Antigua, porque la intencionalidad del artículo no es la cultura, sino asociar a Ferreras con Marchena con un meneo de mayo de este año.
- Por el mismo motivo que el anterior, también es sensacionalista.
- Y si tomamos la publicación del libro como "cultura", es duplicada: www.meneame.net/story/juez-marchena-une-libro-ofensiva-contra-ejecutiv
- También se puede votar spam, porque has mandado
#19 abogado_del_diablo
#11 Pues claro que sabes lo que pinta Ferreras en todo esto.
Batracio #24 Batracio
#11 Para los ultras del gobierno, esto ha sido como perder una final de la champions, solo hay que ver los lloros que inundan esta web desde ayer. Tampoco les quieras quitar este pañuelo en el que sonarase las lagrimas y olvidarse por un rato del ridiculo que han hecho por seguir como loritos el argumentario que les habian preparado
oceanon3d #3 oceanon3d
Forman parte del mismo clan de lodo fétido.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El presentador ha detallado algunos de los temas que aborda, calificándolo como un libro “muy interesante” y reconociendo a Marchena como “uno de los magistrados más importantes del Supremo”.
imagosg #16 imagosg
Ferreras es parte de ése grupo organizado que golpea al gobierno con mentiras y mierdas totalitarias .
El asco que produce está a la altura de Aguirre o MAR
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Cualquier idota escribe un libro hoy en día.
2 K 34
efectogamonal #5 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
aggelos #7 aggelos
Vaya bochornazo
#15 Otrebla8002
Mamporrero.
Asimismov #21 Asimismov
#17 ¿Cmo no va a ser política todo en éste mundo? Eso solo lo puede decir un ἰδιώτης.
Asimismov #4 Asimismov
No va a estar la justicia amenazada, si él es quién la amenaza y desde dentro.
Desde ahora la justicia en España se llama Justicia española, muy española y mucho española.
¡Como Dios manda!
lawnmowerdog #8 lawnmowerdog
#4 Lo dices como si cualquier cosa española fuera mala.
Asimismov #10 Asimismov
#8 quitando las pensiones y la organización nacional de trasplantes de órganos, dime qué cosas españolas son buenas:
¿La justicia? ¿La educación? ¿La sanidad? ... porque esto lleva un carrerón p'atrás y no p'alante precisamente.
#14 lameth
#10 ¿Que han hecho los españoles por nosotros? Además de las pensiones, la organización de trasplantes, la sanidad pública, las ayudas del estado a la energía (por ejemplo).
¿el fútbol? Que te follen.
lawnmowerdog #17 lawnmowerdog *
#10 Hay mil cosas buenas en España. Si no eres capaz de verlo, sal a la calle y desconéctate de internet un rato, hazte el favor. No todo es política en este mundo.
tommyx #18 tommyx
#8 fiebre española
Inquisición española
Justicia española :troll:
#9 Jatetu
Canal Hez.
#20 abogado_del_diablo
#9 Vaya, ya tenemos aquí al poeta lamebotas.
#22 Samaritan *
"Un juez con décadas de experiencia, acostumbrado a afrontar procesos mediáticos sobre los que todo el mundo tiene su propia ilusión"

Con ese lapsus ya lo deja claro la presentadora. No os hagáis ilusiones de que este pájaro deje libre a un inocente.
#13 La_fruta_de_ayuso
el jorobado cocainomano este que va de izquierdas
#26 roca
Es muy burdo
#25 torud
Se huele a Planeta
#12 jamon_de_jaboogie
Se ríen de nosotros mientras aplaudimos
Batracio #23 Batracio
Viendo lo fuerte que estan llorando todos los infraseres de la web, solo queda felicitar a Marchena, porque esta claro que esta en el camino correcto
