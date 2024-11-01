“Feliz Año Nuevo a los iraníes y a los agentes del Mossad que los acompañan”, dice Mike Pompeo en una publicación en X [EN]

El régimen iraní está en apuros. Su última esperanza es recurrir a mercenarios. Disturbios en docenas de ciudades y el Basij bajo asedio: Mashed, Teherán, Zahedan. Próxima parada: Baluchistán. 47 años de este régimen; el presidente de los Estados Unidos cumple 47 años. ¿Coincidencia? Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos...
Qué descaro, joder, el imperio ya no sabe cómo gestionar lo más básico... Las mentiras.
Gracias, Trump, tus formas aceleran la paz mundial que llegará cuando empecéis la civil war
Están sentenciando que los que apoyan son de derechas y están creando un relato.
No para de subir basura para entorpecer y apoyar el régimen de los ayatolás.
Como se nota que vives en el primer mundo. Con todas las leyes y todas las garantías.
Sin embargo, allí en iran deben morir y vivir una vida gris bajo una dictadura nazi por que si no son colaboradores de Israel.
Esta claramente politizando la portada de meneame.
Y la noticia que sube no está ni verificada ni contrastada. Es un bulo.
