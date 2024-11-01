edición general
Felipe González admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de ETA

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado que a día de hoy aún tiene dudas de si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de la banda terrorista ETA a principios de los años noventa. En el documental 'La última llamada' de Movistar que reúne el testimonio de todos los expresidentes vivos y ha sido recogido por Europa Press, González relata que en una ocasión le informaron "muy directamente" de que la cúpula de la banda estaba reunida en el sur de Francia "planificando los atentados".

Comentarios
Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Tratándose de quien se trata, estaría bien que explicase si con "voladura de la cúpula de ETA" se refiere a detener y desarticular la cúpula o a poner una bomba literalmente.
#3 malditopendejo
#2 tienes dudas? Que hablamos del fundador de los GAL....
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 En mi viaje hacia el centrismo y la moderación estoy tratando de ser políticamente correcto. :->

xD xD xD
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#7 Sobre todo eso. xD
#22 vitomarbela
#3 te equivocas, el fundador de los GAL fue un tal Sr. X
ehizabai #4 ehizabai *
#2 ya dejó claro que se refería a lo segundo. "Cargarse" creo que fue el término usado.
Eibi6 #13 Eibi6 *
#2 creo que ya lo conto hace años, era mandarles un misilaco

Lo cual hubiera generado una generación de vascos mucho más radicalizados y que no hubieran llegado a tomar "él poder" Otegui para conseguir la entrega de las armas y la vía política
crackity_jones #19 crackity_jones
#2
Lo dice bastante claro:

En ese momento, dijo, que no existía posibilidad de detención y la única opción sobre la mesa era "volarlos a todos juntos" en la reunión. "
tul #17 tul
#8 por no hablar de que aproximadamente el 60% de los atentados del gal fueron contra objetivos erroneos que nada tenian que ver con ETA asi que lo mismo le estaban informando sobre las reuniones del orfeon donostiarra.
Tarod #1 Tarod
El error no es hacerlo o no hacerlo es que te pillen. A ver si aprendemos de la CIA
Wachoski #8 Wachoski *
#1 dejar huérfanos, o viudas o hijos o hermanos muertos, es la mejor manera de perpetuar un conflicto al infinito.

Ya lo sabíamos, pero se ha olvidado. Hacerles volar por los aires, sería sustituir el trabajo policial/judicial por el militar.

Control de información, hundimiento financiero y trabajo policial sin causar víctimas/"mártires a la causa", es el camino para estos conflictos
Urasandi #20 Urasandi
#1 "Hay cosas que no hay que hacer. Si se hacen, no hay que decirlas, y si se dicen, hay que negarlas" Su director general de la guiardia civil Saenz de Santamaría, en aquella época.
pepel #5 pepel
Si lo hubiera hecho, no habría necesitado los GAL, y no lo hubieran reconocido como el primer Sr. X, que mandaba a sus amigos a prisión.
ehizabai #6 ehizabai
#5 Esto fue en el 92, después de que los GAL entraran en acción.
pepel #12 pepel
#6 GAL fue diseñado y creado por él y su cúpula, para contraatacar a los atentados de ETA. Luego vino cuando se sintió cobarde y eludió las causas judiciales.
ehizabai #16 ehizabai
#12 Antes de los GAL ya existían el BVE, el ATE, la Triple A, los incontrolados... El PSOE puso orden en el caos de siglas. Pero el método venía de mucho antes.

Y decías en tu comentario "si lo hubiera hecho, no necesitaria de los GAL". Te reepondo que para cuando tuvo oportunidad de hacerlo, en el 92, los GAL ya estaba organizado y en funcionamiento.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Ese hombre ha perdido el norte y la honorabilidad si alguna vez llego a tenerla.
reivaj01 #15 reivaj01
#9 De haber perdido algo, lo hizo en el congreso del PSOE de 1974 en Suresnes, pero en mi opinión, ese venía perdido de nacimiento.
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#15 Al principio parecía bastante decente pero luego ya fue mucho peor y en la actualidad es grotesco ese personaje de la historia negra de políticos de España.
Urasandi #21 Urasandi
La cagaste, felipito tacatún.
Apotropeo #14 Apotropeo
Otro que se está postulando para el premio Nobel de la paz
