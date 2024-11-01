Felipe González admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de ETA

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado que a día de hoy aún tiene dudas de si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de la banda terrorista ETA a principios de los años noventa. En el documental 'La última llamada' de Movistar que reúne el testimonio de todos los expresidentes vivos y ha sido recogido por Europa Press, González relata que en una ocasión le informaron "muy directamente" de que la cúpula de la banda estaba reunida en el sur de Francia "planificando los atentados".
| etiquetas: isidoro , duda volar cupula de eta , no sabe si hizo lo correcto
Lo cual hubiera generado una generación de vascos mucho más radicalizados y que no hubieran llegado a tomar "él poder" Otegui para conseguir la entrega de las armas y la vía política
Lo dice bastante claro:
En ese momento, dijo, que no existía posibilidad de detención y la única opción sobre la mesa era "volarlos a todos juntos" en la reunión. "
Ya lo sabíamos, pero se ha olvidado. Hacerles volar por los aires, sería sustituir el trabajo policial/judicial por el militar.
Control de información, hundimiento financiero y trabajo policial sin causar víctimas/"mártires a la causa", es el camino para estos conflictos
Y decías en tu comentario "si lo hubiera hecho, no necesitaria de los GAL". Te reepondo que para cuando tuvo oportunidad de hacerlo, en el 92, los GAL ya estaba organizado y en funcionamiento.