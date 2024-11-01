Felipe González admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de ETA

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado que a día de hoy aún tiene dudas de si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de la banda terrorista ETA a principios de los años noventa. En el documental 'La última llamada' de Movistar que reúne el testimonio de todos los expresidentes vivos y ha sido recogido por Europa Press, González relata que en una ocasión le informaron "muy directamente" de que la cúpula de la banda estaba reunida en el sur de Francia "planificando los atentados".