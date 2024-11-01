Por qué la felicidad tiene forma de U a lo largo del ciclo de la vida

Los economistas Blanchflower y Oswald analizaron en los 90 los datos de felicidad en profundidad. En el proceso, descubrieron algo curioso, oculto en esos datos de miles de vidas individuales diferentes: la edad parecía tener una estrecha relación con la felicidad. "Había un fenómeno muy poderoso que parece indicar que los humanos se deslizan por esta forma de U gigante de bienestar mental a lo largo de sus vidas, alcanzando un mínimo generalmente a finales de los 40 y luego subiendo nuevamente hasta más allá de los 70".
A nivel físico, empiezas a notar por primera vez los achaques de la edad: pérdida de masa muscular y ósea, presbicia, arrugas, caída de cabello, canas, etc. Ves en el espejo que ya empiezas a ser mayor y, si no te cuidas, el declive es rápido. Por eso a muchos nos da por hacer bici, maratones o triatlones.
A nivel social, el ocuo de los niños (el que los tiene) consumen prácticamente todo tu tiempo libre. Tus amistades suelen ser los padres de… » ver todo el comentario