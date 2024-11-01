edición general
Por qué la felicidad tiene forma de U a lo largo del ciclo de la vida

Los economistas Blanchflower y Oswald analizaron en los 90 los datos de felicidad en profundidad. En el proceso, descubrieron algo curioso, oculto en esos datos de miles de vidas individuales diferentes: la edad parecía tener una estrecha relación con la felicidad. "Había un fenómeno muy poderoso que parece indicar que los humanos se deslizan por esta forma de U gigante de bienestar mental a lo largo de sus vidas, alcanzando un mínimo generalmente a finales de los 40 y luego subiendo nuevamente hasta más allá de los 70".

#3 IsraelEstadoGenocida
Porque al principio eres un ignorante y al final te la pela todo…
Robus #10 Robus
#3 Exactamente, al principio eres un crio sin preocupaciones y a medida que vas creciendo vas tomando más responsabilidades y en la década de los 40 es cuando te das cuenta de que, por mucho que te hayas esforzado, no eres un rockefeler ni un lider ni trabajas en lo que te gustaría trabajar sino en aquello en lo que hay trabajo... y, a partir de los 50, ya estás en modo: Yo hago mi trabajo hasta que me jubile pero sin preocupaciones, porque se, por experiencia, que nadie me lo va a agradecer, así que no voy a perder el sueño... y cada vez más. :-)
Golan_Trevize
En mi caso tiene forma de barra invertida.

"\", para quien no sepa a qué me refiero.
Narmer
Tiene sentido. La década de los 40 es jodida.

A nivel físico, empiezas a notar por primera vez los achaques de la edad: pérdida de masa muscular y ósea, presbicia, arrugas, caída de cabello, canas, etc. Ves en el espejo que ya empiezas a ser mayor y, si no te cuidas, el declive es rápido. Por eso a muchos nos da por hacer bici, maratones o triatlones.

A nivel social, el ocuo de los niños (el que los tiene) consumen prácticamente todo tu tiempo libre. Tus amistades suelen ser los padres de…   » ver todo el comentario
#4 Afirmativo, correcto, todo ok.
#4 Afirmativo, correcto, todo ok.
camperuso
#4 Y te has dejado el tema de la carrera de la rata... pero lo has clavado
Emotivo
Tiene forma de U porque U la tienes U no la tienes.
capitan__nemo
No sé si lo dice en este articulo, pero hay otro articulo y estudio cientifico que dice que ya no es tanto en forma de U porque las redes "sociales" y otras cosas estan haciendo infelices y minando la salud mental de los jovenes
Priorat
Ciertamente mi mínimo estuvo en los 45. Ahora en los 53 ya mucho mejor de nuevo. En mi caso parece cumplirse.
Un_señor_de_Cuenca
La parte baja de la U es bastante ancha, y según investigaciones realizadas en mi propio laboratorio, corresponde a la mierda de tener que trabajar.
ElPerroDeLosCinco
De joven tienes salud, de viejo estás jubilado. Son las dos cosas que envidio desde el fondo de la U.
kilometro80
de niño no tienes preocupaciones, de anciano todo te importa un pimiento ... no nos preocupemos por el maldito dinero, la vivienda, los políticos o guerras a muchos kilómetros de aquí, seremos más felices xD
scytaleg
Porque hay que trabajar
