Feijóo trata de escaquearse de declarar en Catarroja ante la jueza de la dana pese a tener la agenda vacía el día de su citación

Alberto Núñez Feijóo pretende escaquearse de acudir presencialmente al Palacio de Justicia de Catarroja a declarar como testigo ante la jueza instructora de la causa de la dana, pese a que su agenda oficial para el próximo 9 de enero, día en que ha sido citado para la testifical, permanece de momento vacía. Eso sí, el 10 y 11 tiene reunión con todos sus diputados, senadores y eurodiputados en A Coruña.La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, del pasado 18 de diciembre, indicaba esa fecha y un lugar muy......