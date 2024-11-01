edición general
31 meneos
31 clics
Feijóo trata de escaquearse de declarar en Catarroja ante la jueza de la dana pese a tener la agenda vacía el día de su citación

Feijóo trata de escaquearse de declarar en Catarroja ante la jueza de la dana pese a tener la agenda vacía el día de su citación

Alberto Núñez Feijóo pretende escaquearse de acudir presencialmente al Palacio de Justicia de Catarroja a declarar como testigo ante la jueza instructora de la causa de la dana, pese a que su agenda oficial para el próximo 9 de enero, día en que ha sido citado para la testifical, permanece de momento vacía. Eso sí, el 10 y 11 tiene reunión con todos sus diputados, senadores y eurodiputados en A Coruña.La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, del pasado 18 de diciembre, indicaba esa fecha y un lugar muy......

| etiquetas: feijoó , escaquearse , catarroja , jueza , dana , agenda , vacia , ese dia
26 5 0 K 140 politica
7 comentarios
26 5 0 K 140 politica
pepel #2 pepel
El problema de Feijoo es que desde el primer momento decidió utilizar la catástrofe de la DANA para atacar a su permanente obsesión, que no es otra que "NO SER PRESIDENTE PORQUE NO QUISO" (léase Pedro Sánchez).
3 K 44
robustiano #1 robustiano *
El Frijolito tratando de escaquearse, no importa cuándo leas esto... ¬¬
4 K 40
Pepepaco #6 Pepepaco
Tiene que ser muy gordo lo que quiere ocultar Feijóo para evitar comparecer a una citación judicial en calidad de testigo.

Imaginaos la foto: «El artículo 420 de la LECrim establece que el testigo que no comparezca sin justificación legítima podrá ser sancionado con una multa que oscila entre 200 y 5.000 euros. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta… esto es solo el primer paso. Si el testigo persiste en su negativa a comparecer, el juez puede ordenar su detención policial para garantizar su presencia en el juicio.»
4 K 38
karakol #5 karakol
Yo creía que si te citaba un juez o jueza, debías adaptar tu agenda a ese requerimiento, y no al contrario, pero vistos los ejemplos del novio de Ayuso o este mismo ya veo aquí un patrón de como funciona esto según quien seas.

Y que todos los valencianos y españoles vean el compromiso de Feijóo para con la Justicia en una de las catástrofes más terribles de la historia reciente.
2 K 30
Milmariposas #4 Milmariposas
Es un cagao, sin paliativos {0x1f4a9} {0x1f4a9} {0x1f4a9}
1 K 25
pitercio #3 pitercio
A Valencia no va más que para abrazar a Mazón.
1 K 21
Dene #7 Dene
Primera citación, por escrito. Segunda, con policía y grilletes
0 K 13

menéame