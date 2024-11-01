Feijóo trata de escaquearse de declarar en Catarroja ante la jueza de la dana pese a tener la agenda vacía el día de su citación

Alberto Núñez Feijóo pretende escaquearse de acudir presencialmente al Palacio de Justicia de Catarroja a declarar como testigo ante la jueza instructora de la causa de la dana, pese a que su agenda oficial para el próximo 9 de enero, día en que ha sido citado para la testifical, permanece de momento vacía. Eso sí, el 10 y 11 tiene reunión con todos sus diputados, senadores y eurodiputados en A Coruña.La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, del pasado 18 de diciembre, indicaba esa fecha y un lugar muy......
Imaginaos la foto: «El artículo 420 de la LECrim establece que el testigo que no comparezca sin justificación legítima podrá ser sancionado con una multa que oscila entre 200 y 5.000 euros. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta… esto es solo el primer paso. Si el testigo persiste en su negativa a comparecer, el juez puede ordenar su detención policial para garantizar su presencia en el juicio.»
Y que todos los valencianos y españoles vean el compromiso de Feijóo para con la Justicia en una de las catástrofes más terribles de la historia reciente.