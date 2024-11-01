edición general
2 meneos
9 clics

Feijóo reta a los socios del PSOE a "retratarse" porque "el sanchismo está en la cárcel" y no pueden seguir "tragando"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha retado a los socios del PSOE a "retratarse" y no seguir "tragando" ante lo que está pasando.

| etiquetas: pp , feijoo , corrupción
1 1 1 K 14 politica
19 comentarios
1 1 1 K 14 politica
Comentarios destacados:      
JackNorte #2 JackNorte *
Nuestra corrupcion es la buena y ademas ponemos muertos encima de la mesa 2x1 Valencia Madrid Andalucia podemos matar con total impunidad. Que mas quereis. Y con sede reformada en negro y fotos con el narco. Y algo mas que haremos antes de Navidad de regalo
5 K 65
#4 Grahml
Anotop
2 K 48
Barney_77 #6 Barney_77
#4 Me da bastante pena cuando un lapsus tonto se convierte en el comentario más ocurrente...
1 K 27
#7 malditopendejo
#6 mas pena que el "me gusta la fruta"?
1 K 25
Barney_77 #8 Barney_77
#7 Sinceramente, lo que diga para sus adentros la subnormal de IDA, me la suda. Se fabricó un escándalo estúpido por algo pillado por las cámaras. No declaraciones oficiales. No Twitter oficial. No declaraciones institucionales. Algo pillado en cámaras cuando estaba el presidente en el parlamento acusando a su hermano de corrupción.
1 K 27
#17 malditopendejo
#8 el escándalo lo fabricó ella solita. Bien que aprovecha sus mítines para sentirse orgullosa de eso.

Lastima que le puede la cobardía para decir lo que piensa.
0 K 7
Quel #9 Quel
#7 No.
0 K 6
#16 malditopendejo
#9 relato, relato, relato....
0 K 7
angelitoMagno #10 angelitoMagno *
#6 Como le leí a alguien, si, no es justo reírse del lapsus de Feijoo. Pero es que hace unas semanas Feijoo usó un lapsus de Yolanda Diaz en el Senado para atacar al gobierno. Así que donde las dan, las toman.
1 K 17
Barney_77 #13 Barney_77
#10 ¿Fue esa vez que dijo algo de "el gobierno de la corrupción"? Si, fue un lapsus. Yo lo que digo es que llevo unos días viendo la tontería esa del anotop o como lo dijera, y me parece bastante estúpido.
0 K 15
tetepepe #19 tetepepe
#6 No es un lapsus tonto, es el lapsus de un tonto.
0 K 7
alcama #1 alcama
Los socios de Sánchez solo piensan en "que me quedo sin comer"
Va a exprimir a Sánchez porque saben que no tiene vergüenza ni escrúpulos
5 K 43
vicvic #5 vicvic *
#1 A Pedro Sánchez no le tiembla el pulso de decir una cosa hoy y mañana la contraria, incluso decir una cosa antes de las elecciones y justo después hacer la contraria. Su libro le pega mucho, el solo busca poltrona a cualquier precio.
1 K 22
Olepoint #18 Olepoint
#1 Lo dice el amigo del narcotraficante del "partido político"/mafia condenada en firme por la caja B.

¿ Sabemos ya quién es el famoso Mariano punto Rajoy ?
0 K 7
WcPC #3 WcPC *
De lo que diga este no me interesa nada hasta que salga el tráiler de la serie eso que va a hacer Netflix
xD xD xD xD
Esa esa..... (No me deja enlazar a # 4)
Que no me salía
1 K 28
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Feijoo está cada día pidiéndole a alguien que le ayude a ser presidente. Que si la patronal catalana, que si los "socios" del gobierno.

¿No tiene a nadie que le diga que estas cosas se negocian en privado, porque estar pidiéndolo en público no hace más que visibilizar tu posición de debilidad y desesperación por gobernar?
0 K 13
#14 euacca
Alberto, que tú eres el mejor amigo de un narco, qué coño dices.
0 K 11
#11 angar300
Todos los comentarios que hacen los del PP de los demás... ¿Los hacen cuando están hasta el culo de coca? Es que si no, no me lo explico...
0 K 7
#15 mstk
"Venimos en son de paz" {0x1f680} {0x1f4a3} {0x1f4a5}
0 K 7

menéame