Feijóo reta a los socios del PSOE a "retratarse" porque "el sanchismo está en la cárcel" y no pueden seguir "tragando"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha retado a los socios del PSOE a "retratarse" y no seguir "tragando" ante lo que está pasando.
Lastima que le puede la cobardía para decir lo que piensa.
Va a exprimir a Sánchez porque saben que no tiene vergüenza ni escrúpulos
¿ Sabemos ya quién es el famoso Mariano punto Rajoy ?
Esa esa..... (No me deja enlazar a # 4)
Que no me salía
¿No tiene a nadie que le diga que estas cosas se negocian en privado, porque estar pidiéndolo en público no hace más que visibilizar tu posición de debilidad y desesperación por gobernar?